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مُدافع "الملكي" يعترف بشجاعة: الكرة لمست يدي.. نعم إنها ركلة جزاء

"مارسيلو": هذه كرة القدم وأحياناً تكون القرارات التحكيمية في مصلحتنا

اعترف البرازيلي "مارسيلو" مدافع ريال مدريد، بشجاعة، بأنه لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، خلال لقاء الفريق الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، أمس الثلاثاء، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغاضى حكم اللقاء، التركي جنيد شكير عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بايرن ميونيخ عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، خلال المباراة التي قادت حامل اللقب إلى النهائي بتعادله 2-2 بملعبه، بعدما كان قد فاز بلقاء الذهاب بألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وتصدّت يد "مارسيلو" لعرضية جوشوا كيميتش داخل منطقة الجزاء، مما أثار جدلاً كبيراً خلال اللقاء وبعده؛ لعدم احتساب ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال "مارسيلو" عقب اللقاء: "إنها لمسة يد. الكرة ارتطمت بيدي، وأعتقد أنها ركلة جزاء. إن قلت إنها لم تلمسني فسوف أكون كاذباً. لكن هذه كرة القدم".

وتابع الظهير الأيسر الدولي: "لا أتحدث عن الحكام، لكن من الواضح أنهم أحياناً يتخذون قرارات في مصلحتنا، وأحياناً أخرى في مصلحة المنافس. لكن مهما يحدث عليك أن تلعب".

وينتظر الفريق الملكي في النهائي الذي يقام في كييف يوم 26 مايو الجاري، ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي، اللذين يلتقيان إياباً اليوم الأربعاء، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز مريح لليفربول على ملعبه بنتيجة 5-2.

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مُدافع "الملكي" يعترف بشجاعة: الكرة لمست يدي.. نعم إنها ركلة جزاء
سبق

اعترف البرازيلي "مارسيلو" مدافع ريال مدريد، بشجاعة، بأنه لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، خلال لقاء الفريق الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، أمس الثلاثاء، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغاضى حكم اللقاء، التركي جنيد شكير عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بايرن ميونيخ عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، خلال المباراة التي قادت حامل اللقب إلى النهائي بتعادله 2-2 بملعبه، بعدما كان قد فاز بلقاء الذهاب بألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وتصدّت يد "مارسيلو" لعرضية جوشوا كيميتش داخل منطقة الجزاء، مما أثار جدلاً كبيراً خلال اللقاء وبعده؛ لعدم احتساب ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال "مارسيلو" عقب اللقاء: "إنها لمسة يد. الكرة ارتطمت بيدي، وأعتقد أنها ركلة جزاء. إن قلت إنها لم تلمسني فسوف أكون كاذباً. لكن هذه كرة القدم".

وتابع الظهير الأيسر الدولي: "لا أتحدث عن الحكام، لكن من الواضح أنهم أحياناً يتخذون قرارات في مصلحتنا، وأحياناً أخرى في مصلحة المنافس. لكن مهما يحدث عليك أن تلعب".

وينتظر الفريق الملكي في النهائي الذي يقام في كييف يوم 26 مايو الجاري، ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي، اللذين يلتقيان إياباً اليوم الأربعاء، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز مريح لليفربول على ملعبه بنتيجة 5-2.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:05 AM

مُدافع "الملكي" يعترف بشجاعة: الكرة لمست يدي.. نعم إنها ركلة جزاء

"مارسيلو": هذه كرة القدم وأحياناً تكون القرارات التحكيمية في مصلحتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف البرازيلي "مارسيلو" مدافع ريال مدريد، بشجاعة، بأنه لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، خلال لقاء الفريق الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، أمس الثلاثاء، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغاضى حكم اللقاء، التركي جنيد شكير عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بايرن ميونيخ عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، خلال المباراة التي قادت حامل اللقب إلى النهائي بتعادله 2-2 بملعبه، بعدما كان قد فاز بلقاء الذهاب بألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وتصدّت يد "مارسيلو" لعرضية جوشوا كيميتش داخل منطقة الجزاء، مما أثار جدلاً كبيراً خلال اللقاء وبعده؛ لعدم احتساب ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال "مارسيلو" عقب اللقاء: "إنها لمسة يد. الكرة ارتطمت بيدي، وأعتقد أنها ركلة جزاء. إن قلت إنها لم تلمسني فسوف أكون كاذباً. لكن هذه كرة القدم".

وتابع الظهير الأيسر الدولي: "لا أتحدث عن الحكام، لكن من الواضح أنهم أحياناً يتخذون قرارات في مصلحتنا، وأحياناً أخرى في مصلحة المنافس. لكن مهما يحدث عليك أن تلعب".

وينتظر الفريق الملكي في النهائي الذي يقام في كييف يوم 26 مايو الجاري، ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي، اللذين يلتقيان إياباً اليوم الأربعاء، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز مريح لليفربول على ملعبه بنتيجة 5-2.

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