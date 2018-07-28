النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ"إبصار"

بحضور أصدقاء الجمعية وعددٍ من ذوي الإعاقة البصرية والمختصين والخبراء

عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لجمعية إبصار الخيرية بجدة" والتي قام بإدارتها الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالقادر تنكل، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعددٍ من المختصين والخبراء، بالإضافة إلى أصدقاء الجمعية من المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وتحدث الدكتور عبدالله الغامدي نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في بداية الورشة، مشيرًا إلى أن انعقادها يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة للمجلس، وهو محور التمكين، والذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها المستقبلية.

فيما أشار أحمد الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أهمية الدور الذي تقوم به جمعية إبصار في خدمة فئة المعاقين بصريًا، وتقديم الدعم والمساعدة لبرامجهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فيما شكر مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة على مبادرته في تنظيم وإدارة الورشة .

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار المستشار أحمد الحمدان، أن الهدف من هذه الورشة وضع خطة استراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ، وتصب في مصلحة الفئة المستهدفة، مشددًا على الدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في تمكين الجمعيات والنهوض بها وفق رؤية استراتيجية علمية.

يُذكر أن الورشة قد استعرضت الوضع الراهن للجمعية، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجهها الجمعية، وقد شارك الحضور على مدى خمس ساعات بمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تخدم الفئات التي تستهدفها الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ"إبصار"
سبق

عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لجمعية إبصار الخيرية بجدة" والتي قام بإدارتها الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالقادر تنكل، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعددٍ من المختصين والخبراء، بالإضافة إلى أصدقاء الجمعية من المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وتحدث الدكتور عبدالله الغامدي نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في بداية الورشة، مشيرًا إلى أن انعقادها يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة للمجلس، وهو محور التمكين، والذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها المستقبلية.

فيما أشار أحمد الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أهمية الدور الذي تقوم به جمعية إبصار في خدمة فئة المعاقين بصريًا، وتقديم الدعم والمساعدة لبرامجهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فيما شكر مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة على مبادرته في تنظيم وإدارة الورشة .

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار المستشار أحمد الحمدان، أن الهدف من هذه الورشة وضع خطة استراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ، وتصب في مصلحة الفئة المستهدفة، مشددًا على الدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في تمكين الجمعيات والنهوض بها وفق رؤية استراتيجية علمية.

يُذكر أن الورشة قد استعرضت الوضع الراهن للجمعية، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجهها الجمعية، وقد شارك الحضور على مدى خمس ساعات بمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تخدم الفئات التي تستهدفها الجمعية.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:47 PM

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ"إبصار"

بحضور أصدقاء الجمعية وعددٍ من ذوي الإعاقة البصرية والمختصين والخبراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
115

عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لجمعية إبصار الخيرية بجدة" والتي قام بإدارتها الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالقادر تنكل، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعددٍ من المختصين والخبراء، بالإضافة إلى أصدقاء الجمعية من المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وتحدث الدكتور عبدالله الغامدي نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في بداية الورشة، مشيرًا إلى أن انعقادها يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة للمجلس، وهو محور التمكين، والذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها المستقبلية.

فيما أشار أحمد الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أهمية الدور الذي تقوم به جمعية إبصار في خدمة فئة المعاقين بصريًا، وتقديم الدعم والمساعدة لبرامجهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فيما شكر مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة على مبادرته في تنظيم وإدارة الورشة .

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار المستشار أحمد الحمدان، أن الهدف من هذه الورشة وضع خطة استراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ، وتصب في مصلحة الفئة المستهدفة، مشددًا على الدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في تمكين الجمعيات والنهوض بها وفق رؤية استراتيجية علمية.

يُذكر أن الورشة قد استعرضت الوضع الراهن للجمعية، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجهها الجمعية، وقد شارك الحضور على مدى خمس ساعات بمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تخدم الفئات التي تستهدفها الجمعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة