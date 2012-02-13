وتشهد محافظة جدة حاليّاً، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية.

وبيّنت الامارة أن ذلك يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ "ميناء جدة الإسلامي".

ميناء جدة الإسلامي: إيقاف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية متعب البقمي سبق 2022-02-13 أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ "ميناء جدة الإسلامي". وبيّنت الامارة أن ذلك يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية. وتشهد محافظة جدة حاليّاً، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 10:07 AM

ميناء جدة الإسلامي: إيقاف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية تشهد المحافظة سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية





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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى إيقاف الحركة الملاحية بـ "ميناء جدة الإسلامي".

وبيّنت الامارة أن ذلك يأتي ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد محافظة جدة حاليّاً، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبّب في تدني الرؤية الأفقية.