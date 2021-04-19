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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على المرتفعات

مصحوبة برياح سطحية مُثيرة للأتربة والغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ونشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على المرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ونشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
10:14 AM
اخر تعديل
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:29 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على المرتفعات

مصحوبة برياح سطحية مُثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ونشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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