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"بايدن" يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا هاجمت أوكرانيا

لفت إلى أنه سيعتبر أي دخول للوحدات العسكرية غزواً

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) روسيا من دفع ثمن باهظ لو قرر رئيسها فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا.

وقال "بايدن": "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزواً"، وفقاً لـ"فرنس 24".

وكشف عن أنه أكد لـ"بوتين" خلال اتصالاتهما، أنه إذ قرر تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا هاجمت أوكرانيا
سبق

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) روسيا من دفع ثمن باهظ لو قرر رئيسها فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا.

وقال "بايدن": "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزواً"، وفقاً لـ"فرنس 24".

وكشف عن أنه أكد لـ"بوتين" خلال اتصالاتهما، أنه إذ قرر تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:13 PM

"بايدن" يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا هاجمت أوكرانيا

لفت إلى أنه سيعتبر أي دخول للوحدات العسكرية غزواً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,441

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) روسيا من دفع ثمن باهظ لو قرر رئيسها فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا.

وقال "بايدن": "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزواً"، وفقاً لـ"فرنس 24".

وكشف عن أنه أكد لـ"بوتين" خلال اتصالاتهما، أنه إذ قرر تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً.

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