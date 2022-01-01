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قبيل مباراة الأهلي والشباب.. "كفى" تقيم معرضًا تثقيفيًا وعيادة ثابتة لتوعية جماهير الكلاسيكو بخطورة السموم

"الحمدان": الجمعية توجد في جميع الفعاليّات.. و"الفايز" يشكر وزارة الرياضة

أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، مساء اليوم، قبيل الكلاسيكو الذي يجمع بين فريقي الأهلي والشباب، ضمن مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي يُقام باستاد الأمير عبدالله الفيصل معرض توعوي يبيّن عواقب تعاطي التدخين والمخدرات وذلك ضمن حملة صحتنا أهم.

وقال مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن هذا البرنامج يُقام تفعيلاً للشراكة التي وقعت بين الجمعية ووزارة الرياضة بمنطقة مكة، والجمعية باتت توجد في كل الفعاليات الرياضية الجماهيرية لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.

وبيَّن "الحمدان" أن معرض كفى المقام ضمن برنامج صحتنا أهم والذي حظي بتصريح من إمارة منطقة المكرمة يصاحبه عيادة ثابتة وقد زارها المئات من الجماهير والذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن داوود الفايز، عن شكره لوزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة لـ"كفى"، لتوعية الشباب.

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قبيل مباراة الأهلي والشباب.. "كفى" تقيم معرضًا تثقيفيًا وعيادة ثابتة لتوعية جماهير الكلاسيكو بخطورة السموم
سبق

أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، مساء اليوم، قبيل الكلاسيكو الذي يجمع بين فريقي الأهلي والشباب، ضمن مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي يُقام باستاد الأمير عبدالله الفيصل معرض توعوي يبيّن عواقب تعاطي التدخين والمخدرات وذلك ضمن حملة صحتنا أهم.

وقال مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن هذا البرنامج يُقام تفعيلاً للشراكة التي وقعت بين الجمعية ووزارة الرياضة بمنطقة مكة، والجمعية باتت توجد في كل الفعاليات الرياضية الجماهيرية لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.

وبيَّن "الحمدان" أن معرض كفى المقام ضمن برنامج صحتنا أهم والذي حظي بتصريح من إمارة منطقة المكرمة يصاحبه عيادة ثابتة وقد زارها المئات من الجماهير والذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن داوود الفايز، عن شكره لوزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة لـ"كفى"، لتوعية الشباب.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
09:39 PM

قبيل مباراة الأهلي والشباب.. "كفى" تقيم معرضًا تثقيفيًا وعيادة ثابتة لتوعية جماهير الكلاسيكو بخطورة السموم

"الحمدان": الجمعية توجد في جميع الفعاليّات.. و"الفايز" يشكر وزارة الرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، مساء اليوم، قبيل الكلاسيكو الذي يجمع بين فريقي الأهلي والشباب، ضمن مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي يُقام باستاد الأمير عبدالله الفيصل معرض توعوي يبيّن عواقب تعاطي التدخين والمخدرات وذلك ضمن حملة صحتنا أهم.

وقال مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، إن هذا البرنامج يُقام تفعيلاً للشراكة التي وقعت بين الجمعية ووزارة الرياضة بمنطقة مكة، والجمعية باتت توجد في كل الفعاليات الرياضية الجماهيرية لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.

وبيَّن "الحمدان" أن معرض كفى المقام ضمن برنامج صحتنا أهم والذي حظي بتصريح من إمارة منطقة المكرمة يصاحبه عيادة ثابتة وقد زارها المئات من الجماهير والذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن داوود الفايز، عن شكره لوزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة لـ"كفى"، لتوعية الشباب.

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