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"نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود اقتصاد المملكة

نجح في إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتطوير قطاعات جديدة ودعم أخرى ناشئة

قال صندوق الاستثمارات العامة إن الشركات التابعة له تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة.

وأوضح الصندوق عبر حسابه على "تويتر" اليوم: خلال السنوات القليلة الماضية نجح الصندوق في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل؛ بهدف تطوير قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030.

وأرفق الصندوق صورة تتضمن 28 شركة تابعة له تعمل في عدة قطاعات اقتصادية في المملكة في مقدمتها "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا".


ومن بين الشركات أيضاً "علم" و"سار" و"سالك" و"تداول" و"تبادل" وغيرها.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود اقتصاد المملكة
سبق

قال صندوق الاستثمارات العامة إن الشركات التابعة له تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة.

وأوضح الصندوق عبر حسابه على "تويتر" اليوم: خلال السنوات القليلة الماضية نجح الصندوق في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل؛ بهدف تطوير قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030.

وأرفق الصندوق صورة تتضمن 28 شركة تابعة له تعمل في عدة قطاعات اقتصادية في المملكة في مقدمتها "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا".


ومن بين الشركات أيضاً "علم" و"سار" و"سالك" و"تداول" و"تبادل" وغيرها.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
02:58 PM

"نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود اقتصاد المملكة

نجح في إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتطوير قطاعات جديدة ودعم أخرى ناشئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,272

قال صندوق الاستثمارات العامة إن الشركات التابعة له تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة.

وأوضح الصندوق عبر حسابه على "تويتر" اليوم: خلال السنوات القليلة الماضية نجح الصندوق في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل؛ بهدف تطوير قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030.

وأرفق الصندوق صورة تتضمن 28 شركة تابعة له تعمل في عدة قطاعات اقتصادية في المملكة في مقدمتها "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا".


ومن بين الشركات أيضاً "علم" و"سار" و"سالك" و"تداول" و"تبادل" وغيرها.

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