أكبر صندوق سيادي في العالم يضخ 1.3 مليار يورو في الطاقة المتجددة

اشترى حصة 50% في مزرعة بورشله للرياح 1 و2 قبالة سواحل هولندا

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم بحجم 1.3 تريليون دولار، اليوم، أنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة وهي فئة أصول جديدة للصندوق.

وكشف أنه اشترى حصة 50% في مزرعة بورشله للرياح 1 و2 قبالة سواحل هولندا مقابل 1.375 مليار يورو من أورستد الدنمركية.

وبحسب "رويترز"، فإن بورشله هي ثاني أكبر مزرعة رياح عاملة في البحر في العالم.

ويُعتبر هذا الاستثمار المباشر أمراً جديداً للصندوق الذي لم يكن مسموحاً له حتى 2020 إلا بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.