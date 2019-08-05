النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم المجمعة" تجهز 33 مدرسة مشمولة بالطفولة المبكرة استعداداً للعام الجديد

تضمنت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة؛ شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق الطفولة المبكرة بمحافظة المجمعة تم عقد عدة اجتماعات للجنة الطفولة المبكرة، برئاسة المساعد للشؤون المدرسية رئيس اللجنة التنفيذية للطفولة المبكرة فهد العوله وأعضاء اللجنة؛ لمتابعة مهام اللجنة لتنفيذ الأعمال في المدارس المستهدفة وبجودة عالية ومتابعة تنفيذ التعديلات اللازمة لخدمات ومرافق المدارس المستهدفة لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال وفق المواصفات ومتابعة مهام شركة تطوير المباني لتطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المحافظة، على أن تكون فصول ودورات المياه للبنين والبنات في مدارس الطفولة المبكرة منفصلة.
ووجّه مدير التعليم مديري المستودعات والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لوضع خطة لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة، من جانبه أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للطفولة المبكرة لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، وبما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.
وأعرب "الربيعة" عن شكره لوزير التعليم وللقيادات في الوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم من مقام الوزارة، كما وجّه شكره لجميع اللجان العاملة بالإدارة نظير ما تم إنجازه من أعمال التهيئة للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم المجمعة" تجهز 33 مدرسة مشمولة بالطفولة المبكرة استعداداً للعام الجديد
سبق

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة؛ شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق الطفولة المبكرة بمحافظة المجمعة تم عقد عدة اجتماعات للجنة الطفولة المبكرة، برئاسة المساعد للشؤون المدرسية رئيس اللجنة التنفيذية للطفولة المبكرة فهد العوله وأعضاء اللجنة؛ لمتابعة مهام اللجنة لتنفيذ الأعمال في المدارس المستهدفة وبجودة عالية ومتابعة تنفيذ التعديلات اللازمة لخدمات ومرافق المدارس المستهدفة لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال وفق المواصفات ومتابعة مهام شركة تطوير المباني لتطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المحافظة، على أن تكون فصول ودورات المياه للبنين والبنات في مدارس الطفولة المبكرة منفصلة.
ووجّه مدير التعليم مديري المستودعات والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لوضع خطة لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة، من جانبه أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للطفولة المبكرة لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، وبما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.
وأعرب "الربيعة" عن شكره لوزير التعليم وللقيادات في الوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم من مقام الوزارة، كما وجّه شكره لجميع اللجان العاملة بالإدارة نظير ما تم إنجازه من أعمال التهيئة للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
02:43 PM

"تعليم المجمعة" تجهز 33 مدرسة مشمولة بالطفولة المبكرة استعداداً للعام الجديد

تضمنت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
76

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة؛ شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق الطفولة المبكرة بمحافظة المجمعة تم عقد عدة اجتماعات للجنة الطفولة المبكرة، برئاسة المساعد للشؤون المدرسية رئيس اللجنة التنفيذية للطفولة المبكرة فهد العوله وأعضاء اللجنة؛ لمتابعة مهام اللجنة لتنفيذ الأعمال في المدارس المستهدفة وبجودة عالية ومتابعة تنفيذ التعديلات اللازمة لخدمات ومرافق المدارس المستهدفة لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال وفق المواصفات ومتابعة مهام شركة تطوير المباني لتطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المحافظة، على أن تكون فصول ودورات المياه للبنين والبنات في مدارس الطفولة المبكرة منفصلة.
ووجّه مدير التعليم مديري المستودعات والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لوضع خطة لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة، من جانبه أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للطفولة المبكرة لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، وبما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.
وأعرب "الربيعة" عن شكره لوزير التعليم وللقيادات في الوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم من مقام الوزارة، كما وجّه شكره لجميع اللجان العاملة بالإدارة نظير ما تم إنجازه من أعمال التهيئة للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,349
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,513
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,556
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,601

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة