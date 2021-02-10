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مفقود حي الصفا بجدة "البجالي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد

يعاني من فقدان في الذاكرة.. وذووه يناشدون البحث عنه

ناشدت أسرة الشاب، عبدالعزيز بن شريقي البجالي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وقالت أسرته، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "عبدالعزيز"، البالغ من العمر 28 عاماً، غادر منزل شقيقه في حي الصفا بجدة بعد صلاة العشاء من يوم السبت الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.


وأضافوا: "بحثنا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، بعد أن تقدمنا ببلاغ إلى الشرطة من حينه، غير لم نجد له أثر"، لافتين إلى أنه يعاني من فقدان في الذاكرة، وكان يرتدي ثوباً بني اللون عند مغادرته المنزل.

وطالب ذووه من يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين: (0590912354) أو (0592174985).

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مفقود حي الصفا بجدة "البجالي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد
سبق

ناشدت أسرة الشاب، عبدالعزيز بن شريقي البجالي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وقالت أسرته، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "عبدالعزيز"، البالغ من العمر 28 عاماً، غادر منزل شقيقه في حي الصفا بجدة بعد صلاة العشاء من يوم السبت الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.


وأضافوا: "بحثنا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، بعد أن تقدمنا ببلاغ إلى الشرطة من حينه، غير لم نجد له أثر"، لافتين إلى أنه يعاني من فقدان في الذاكرة، وكان يرتدي ثوباً بني اللون عند مغادرته المنزل.

وطالب ذووه من يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين: (0590912354) أو (0592174985).

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:49 PM

مفقود حي الصفا بجدة "البجالي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد

يعاني من فقدان في الذاكرة.. وذووه يناشدون البحث عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ناشدت أسرة الشاب، عبدالعزيز بن شريقي البجالي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وقالت أسرته، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "عبدالعزيز"، البالغ من العمر 28 عاماً، غادر منزل شقيقه في حي الصفا بجدة بعد صلاة العشاء من يوم السبت الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.


وأضافوا: "بحثنا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، بعد أن تقدمنا ببلاغ إلى الشرطة من حينه، غير لم نجد له أثر"، لافتين إلى أنه يعاني من فقدان في الذاكرة، وكان يرتدي ثوباً بني اللون عند مغادرته المنزل.

وطالب ذووه من يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين: (0590912354) أو (0592174985).

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