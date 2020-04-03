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قطر تسجل 126 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتربط بعضها بالعائدين

منها مخالطون بالإضافة إلى اكتشاف حالات مؤكدة بين العمالة الوافدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 126 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتربط بعضها بالعائدين
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:08 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:51 PM

قطر تسجل 126 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتربط بعضها بالعائدين

منها مخالطون بالإضافة إلى اكتشاف حالات مؤكدة بين العمالة الوافدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,006

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.

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