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أمطار الباحة تُسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض

شملت بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد

هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات (بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد)، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات.

وقد تسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الباحة تُسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض
سبق

هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات (بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد)، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات.

وقد تسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
09:56 PM

أمطار الباحة تُسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض

شملت بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات (بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد)، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات.

وقد تسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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