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"13.1.3".. تعرّف على أبرز تحسينات التحديث الجديد لـ"أبل"

أطلقته الشركة الأمريكية أمس لإصلاح المشكلات وتوفير الميزات

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية، الأربعاء، تحديثًا لنظاميْ التشغيل iOS وآيباد أو إس؛ وذلك لإصلاح بعض المشكلات، وتوفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.

ويحمل الإصدار الجديد الرقم 13.1.3؛ حيث إنه يعالج مشكلة غياب الرنين أو الاهتزاز في هواتف آيفون عند ورود مكالمات، هذا إلى جانب عدم القدرة على فتح الدعوة لاجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني.

كذلك يصلح التحديث الجديد، فشل التطبيقات في التنزيل عقب استعادة النسخة الاحتياطية من "آيكلاود"، وعدم تنزيل تسجيلات تطبيق Voice Memos، ويعالج أداء بدء التشغيل للتطبيقات التي تستخدم Game Center.

ووفق "سكاي نيوز"، أشار موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن التحديث يحل مشكلة منع ساعة أبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، واستقبال الإشعارات على الساعة، ومشكلة انقطاع الاتصال بالبلوتوث.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحلها تحديث آيباد أو إس 13.1.3 للحواسيب اللوحية؛ فهي تتضمن استعادة النسخة الاحتياطية والارتباط باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.

ابل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"13.1.3".. تعرّف على أبرز تحسينات التحديث الجديد لـ"أبل"
سبق

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية، الأربعاء، تحديثًا لنظاميْ التشغيل iOS وآيباد أو إس؛ وذلك لإصلاح بعض المشكلات، وتوفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.

ويحمل الإصدار الجديد الرقم 13.1.3؛ حيث إنه يعالج مشكلة غياب الرنين أو الاهتزاز في هواتف آيفون عند ورود مكالمات، هذا إلى جانب عدم القدرة على فتح الدعوة لاجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني.

كذلك يصلح التحديث الجديد، فشل التطبيقات في التنزيل عقب استعادة النسخة الاحتياطية من "آيكلاود"، وعدم تنزيل تسجيلات تطبيق Voice Memos، ويعالج أداء بدء التشغيل للتطبيقات التي تستخدم Game Center.

ووفق "سكاي نيوز"، أشار موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن التحديث يحل مشكلة منع ساعة أبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، واستقبال الإشعارات على الساعة، ومشكلة انقطاع الاتصال بالبلوتوث.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحلها تحديث آيباد أو إس 13.1.3 للحواسيب اللوحية؛ فهي تتضمن استعادة النسخة الاحتياطية والارتباط باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:28 AM

"13.1.3".. تعرّف على أبرز تحسينات التحديث الجديد لـ"أبل"

أطلقته الشركة الأمريكية أمس لإصلاح المشكلات وتوفير الميزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "أبل" الأمريكية، الأربعاء، تحديثًا لنظاميْ التشغيل iOS وآيباد أو إس؛ وذلك لإصلاح بعض المشكلات، وتوفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.

ويحمل الإصدار الجديد الرقم 13.1.3؛ حيث إنه يعالج مشكلة غياب الرنين أو الاهتزاز في هواتف آيفون عند ورود مكالمات، هذا إلى جانب عدم القدرة على فتح الدعوة لاجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني.

كذلك يصلح التحديث الجديد، فشل التطبيقات في التنزيل عقب استعادة النسخة الاحتياطية من "آيكلاود"، وعدم تنزيل تسجيلات تطبيق Voice Memos، ويعالج أداء بدء التشغيل للتطبيقات التي تستخدم Game Center.

ووفق "سكاي نيوز"، أشار موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن التحديث يحل مشكلة منع ساعة أبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، واستقبال الإشعارات على الساعة، ومشكلة انقطاع الاتصال بالبلوتوث.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحلها تحديث آيباد أو إس 13.1.3 للحواسيب اللوحية؛ فهي تتضمن استعادة النسخة الاحتياطية والارتباط باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.

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