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"المسند" يرسم خريطة التوقعات المناخية لليوم.. سحب ممطرة خفيفة ومتفرقة

توقّع نشاطاً للرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة المثيرة للغبار

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، التي قد تُثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال والغرب وغربي الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تتشكّل بعض السحب على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ومرتفعات عسير والباحة، قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة ومتفرقة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يرسم خريطة التوقعات المناخية لليوم.. سحب ممطرة خفيفة ومتفرقة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، التي قد تُثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال والغرب وغربي الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تتشكّل بعض السحب على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ومرتفعات عسير والباحة، قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة ومتفرقة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:49 AM

"المسند" يرسم خريطة التوقعات المناخية لليوم.. سحب ممطرة خفيفة ومتفرقة

توقّع نشاطاً للرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة المثيرة للغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، التي قد تُثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال والغرب وغربي الوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تتشكّل بعض السحب على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ومرتفعات عسير والباحة، قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة ومتفرقة.

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