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اختتام مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

التمرين البحري الثنائي المختلط في البحر الأحمر

اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر .

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن علي الشهري أن المناورات تهدف لتعزيز آفاق التعاون بين قواتنا البحرية والقوات البحرية المصرية الشقيقة للاستفادة من القدرات القتالية للجانبين، وتبادل الخبرات في أساليب تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد التهديدات المختلفة.

وأضاف العميد الشهري أن تلك المناورات نُفذت على ثلاث مراحل نظرية وعملية ومرحلة تقييم، حيث دُرب أطقم السفن و القوات الخاصة البحرية في الميناء على سيناريو التمرين والتطبيق على المشبهات التكتيكية، كما نُفذ الجانب العملي في مناطق عمليات التمرين بالبحر الأحمر، وكان أبرزها الرماية بالذخيرة الحية، والإمداد في عرض البحر والتهديف ما وراء الأفق ومناورات الفنون البحرية المختلفة، التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مشيراً إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

مرجان 17 القوات البحرية الملكية السعودية القوات البحرية المصرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية
سبق

اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر .

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن علي الشهري أن المناورات تهدف لتعزيز آفاق التعاون بين قواتنا البحرية والقوات البحرية المصرية الشقيقة للاستفادة من القدرات القتالية للجانبين، وتبادل الخبرات في أساليب تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد التهديدات المختلفة.

وأضاف العميد الشهري أن تلك المناورات نُفذت على ثلاث مراحل نظرية وعملية ومرحلة تقييم، حيث دُرب أطقم السفن و القوات الخاصة البحرية في الميناء على سيناريو التمرين والتطبيق على المشبهات التكتيكية، كما نُفذ الجانب العملي في مناطق عمليات التمرين بالبحر الأحمر، وكان أبرزها الرماية بالذخيرة الحية، والإمداد في عرض البحر والتهديف ما وراء الأفق ومناورات الفنون البحرية المختلفة، التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مشيراً إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:56 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:56 PM

اختتام مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

التمرين البحري الثنائي المختلط في البحر الأحمر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر .

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن علي الشهري أن المناورات تهدف لتعزيز آفاق التعاون بين قواتنا البحرية والقوات البحرية المصرية الشقيقة للاستفادة من القدرات القتالية للجانبين، وتبادل الخبرات في أساليب تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد التهديدات المختلفة.

وأضاف العميد الشهري أن تلك المناورات نُفذت على ثلاث مراحل نظرية وعملية ومرحلة تقييم، حيث دُرب أطقم السفن و القوات الخاصة البحرية في الميناء على سيناريو التمرين والتطبيق على المشبهات التكتيكية، كما نُفذ الجانب العملي في مناطق عمليات التمرين بالبحر الأحمر، وكان أبرزها الرماية بالذخيرة الحية، والإمداد في عرض البحر والتهديف ما وراء الأفق ومناورات الفنون البحرية المختلفة، التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مشيراً إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

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