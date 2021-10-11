النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

أطعمة في المعدة وأخرى في الأمعاء

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة: إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "سولوماتينا" في مقابلة مع "راديو سبوتنك"، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

اللحم مع البطاطس

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي -على وجه التحديد- بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: أنه يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار؛ لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

القهوة مع الحليب

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وقالت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج؛ ولكن شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

الرئيسية/ محطات

اعلان
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟
سبق

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة: إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "سولوماتينا" في مقابلة مع "راديو سبوتنك"، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

اللحم مع البطاطس

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي -على وجه التحديد- بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: أنه يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار؛ لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

القهوة مع الحليب

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وقالت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج؛ ولكن شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:06 AM

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

أطعمة في المعدة وأخرى في الأمعاء

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
9,798

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة: إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "سولوماتينا" في مقابلة مع "راديو سبوتنك"، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

اللحم مع البطاطس

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي -على وجه التحديد- بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: أنه يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار؛ لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

القهوة مع الحليب

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وقالت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج؛ ولكن شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة