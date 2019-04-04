النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. 1350 سيدة سيراً على الأقدام في "تسنيدة" والجائزة الكبرى سيارة

من الكورنيش إلى "التاريخية".. موروث ينبعي حوفظ عليه ويتطور بفعاليات عدة

احتفلت محافظة ينبع بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة، وهي موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره بإضافة الفعاليات المناسبة لكل شرائح المجتمع "أشبال، وسيدات، وكبار سن"؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور، مساء أمس، من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيراً على الأقدام، بمسافة 3 كيلومترات.

وتم اختيار عشر فائزات بالمراكز، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة وجوائز قيمة للفائزين، فيما حظيت هذه الفعالية بمساندة ومتابعة كل الجهات الحكومية، وتميزت بجودة التنظيم؛ حيث تعدّ هذه الفعالية من الفعاليات الداعمة لتمكين المرأة وفق رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. 1350 سيدة سيراً على الأقدام في "تسنيدة" والجائزة الكبرى سيارة
سبق

احتفلت محافظة ينبع بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة، وهي موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره بإضافة الفعاليات المناسبة لكل شرائح المجتمع "أشبال، وسيدات، وكبار سن"؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور، مساء أمس، من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيراً على الأقدام، بمسافة 3 كيلومترات.

وتم اختيار عشر فائزات بالمراكز، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة وجوائز قيمة للفائزين، فيما حظيت هذه الفعالية بمساندة ومتابعة كل الجهات الحكومية، وتميزت بجودة التنظيم؛ حيث تعدّ هذه الفعالية من الفعاليات الداعمة لتمكين المرأة وفق رؤية 2030.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:59 AM

شاهد.. 1350 سيدة سيراً على الأقدام في "تسنيدة" والجائزة الكبرى سيارة

من الكورنيش إلى "التاريخية".. موروث ينبعي حوفظ عليه ويتطور بفعاليات عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
29
8,369

احتفلت محافظة ينبع بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة، وهي موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره بإضافة الفعاليات المناسبة لكل شرائح المجتمع "أشبال، وسيدات، وكبار سن"؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور، مساء أمس، من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيراً على الأقدام، بمسافة 3 كيلومترات.

وتم اختيار عشر فائزات بالمراكز، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة وجوائز قيمة للفائزين، فيما حظيت هذه الفعالية بمساندة ومتابعة كل الجهات الحكومية، وتميزت بجودة التنظيم؛ حيث تعدّ هذه الفعالية من الفعاليات الداعمة لتمكين المرأة وفق رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,156
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,036

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة