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أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض نهاية العام في كل فروعها بالمملكة

يتضمّن خصومات كبرى على مئات الأصناف بتشكيلةٍ واسعة من السلع

أوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة أطلقت مهرجان عروض نهاية العام (حنا الأوفر)، ويتضمن عروضاً وخصومات كبرى على مئات الأصناف بتشكيلةٍ واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار منافسة وجودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء والتوفير الكبير، في جميع فروعها المنتشرة في كافة انحاء المملكة والبالغ عددها 247 فرعاً، ويستمر لـ 7 أسابيع مقبلة وحتى نهاية العام الميلادي ويتجدد أسبوعياً كل يوم أربعاء.

وأضاف:" نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم على أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم وتخفف عن كاهل الأسرة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملائنا، حيث نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائلاً للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم، والتي تصل إلى أسعار التكلفة للعديد من الأصناف، وعروض مهرجان الطازج "كل يوم اثنين بأسواق عبدالله العثيم 2 كيلو بسعر 1 كيلو".

وختم عبدالعزيز العثيم حديثه بأن هذا المهرجان يجسد وعد الشركة الدائم لعملائها بأن يكون تسوقهم "بتوفير أكثر"، وأن هذه العروض والتخفيضات قدمت للعملاء بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب الذي يتيح للمتسوقين الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الحقيقية التي يقدمها البرنامج هذا ويمكن الاشتراك في برنامج اكتساب من خلال نقاط البيع في جميع فروع أسواق عبدالله العثيم أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية.

شركة أسواق عبدالله العثيم

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض نهاية العام في كل فروعها بالمملكة
سبق

أوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة أطلقت مهرجان عروض نهاية العام (حنا الأوفر)، ويتضمن عروضاً وخصومات كبرى على مئات الأصناف بتشكيلةٍ واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار منافسة وجودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء والتوفير الكبير، في جميع فروعها المنتشرة في كافة انحاء المملكة والبالغ عددها 247 فرعاً، ويستمر لـ 7 أسابيع مقبلة وحتى نهاية العام الميلادي ويتجدد أسبوعياً كل يوم أربعاء.

وأضاف:" نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم على أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم وتخفف عن كاهل الأسرة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملائنا، حيث نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائلاً للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم، والتي تصل إلى أسعار التكلفة للعديد من الأصناف، وعروض مهرجان الطازج "كل يوم اثنين بأسواق عبدالله العثيم 2 كيلو بسعر 1 كيلو".

وختم عبدالعزيز العثيم حديثه بأن هذا المهرجان يجسد وعد الشركة الدائم لعملائها بأن يكون تسوقهم "بتوفير أكثر"، وأن هذه العروض والتخفيضات قدمت للعملاء بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب الذي يتيح للمتسوقين الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الحقيقية التي يقدمها البرنامج هذا ويمكن الاشتراك في برنامج اكتساب من خلال نقاط البيع في جميع فروع أسواق عبدالله العثيم أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:27 PM

أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض نهاية العام في كل فروعها بالمملكة

يتضمّن خصومات كبرى على مئات الأصناف بتشكيلةٍ واسعة من السلع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة أطلقت مهرجان عروض نهاية العام (حنا الأوفر)، ويتضمن عروضاً وخصومات كبرى على مئات الأصناف بتشكيلةٍ واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار منافسة وجودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء والتوفير الكبير، في جميع فروعها المنتشرة في كافة انحاء المملكة والبالغ عددها 247 فرعاً، ويستمر لـ 7 أسابيع مقبلة وحتى نهاية العام الميلادي ويتجدد أسبوعياً كل يوم أربعاء.

وأضاف:" نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم على أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم وتخفف عن كاهل الأسرة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملائنا، حيث نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائلاً للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم، والتي تصل إلى أسعار التكلفة للعديد من الأصناف، وعروض مهرجان الطازج "كل يوم اثنين بأسواق عبدالله العثيم 2 كيلو بسعر 1 كيلو".

وختم عبدالعزيز العثيم حديثه بأن هذا المهرجان يجسد وعد الشركة الدائم لعملائها بأن يكون تسوقهم "بتوفير أكثر"، وأن هذه العروض والتخفيضات قدمت للعملاء بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب الذي يتيح للمتسوقين الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الحقيقية التي يقدمها البرنامج هذا ويمكن الاشتراك في برنامج اكتساب من خلال نقاط البيع في جميع فروع أسواق عبدالله العثيم أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية.

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