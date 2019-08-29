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الطائف.. انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد

تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم وتتضمن تنفيذ 44 شوطًا في المساء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- انطلقت مساء أمس، على ميدان الهجن بمحافظة الطائف، الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والمخصصة للإنتاج حقايق (بكار- قعدان) بمسافة 2 كلم.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: فازت بالشوط الأول "الواثقة" لفيصل فهد الهاجري، وحقق مدهش لفيصل فهد الهاجري المركزَ الأول بالشوط الثاني؛ فيما انتزعت "الظبي" لبطشان صالح اليامي نوماس الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني بـ(2.52 د) في جميع الأشواط، كما حاز "الشارد" لعلي راشد المري، المركزَ الأول في الشوط الرابع، وحققت "ريادة" لمحمد حمد المري المركزَ الأول في الشوط الخامس؛ فيما حاز "شاهين" لعلي راشد المري المركز الأول في الشوط السادس.

يُذكر أن الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن، تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم 02 محرم 1440هـ، الموافق 01 سبتمبر 2019م، وتتضمن تنفيذ 44 شوطًا في الفترة المسائية مخصصة لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول).

وتشهد الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مشاركة كبيرة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وخصصت لهذه المنافسات جوائز مالية قُدّرت بـ3 ملايين و600 ألف ريال وهدايا عينية.

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الطائف.. انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد
سبق

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- انطلقت مساء أمس، على ميدان الهجن بمحافظة الطائف، الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والمخصصة للإنتاج حقايق (بكار- قعدان) بمسافة 2 كلم.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: فازت بالشوط الأول "الواثقة" لفيصل فهد الهاجري، وحقق مدهش لفيصل فهد الهاجري المركزَ الأول بالشوط الثاني؛ فيما انتزعت "الظبي" لبطشان صالح اليامي نوماس الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني بـ(2.52 د) في جميع الأشواط، كما حاز "الشارد" لعلي راشد المري، المركزَ الأول في الشوط الرابع، وحققت "ريادة" لمحمد حمد المري المركزَ الأول في الشوط الخامس؛ فيما حاز "شاهين" لعلي راشد المري المركز الأول في الشوط السادس.

يُذكر أن الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن، تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم 02 محرم 1440هـ، الموافق 01 سبتمبر 2019م، وتتضمن تنفيذ 44 شوطًا في الفترة المسائية مخصصة لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول).

وتشهد الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مشاركة كبيرة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وخصصت لهذه المنافسات جوائز مالية قُدّرت بـ3 ملايين و600 ألف ريال وهدايا عينية.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:13 AM

الطائف.. انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد

تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم وتتضمن تنفيذ 44 شوطًا في المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- انطلقت مساء أمس، على ميدان الهجن بمحافظة الطائف، الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والمخصصة للإنتاج حقايق (بكار- قعدان) بمسافة 2 كلم.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: فازت بالشوط الأول "الواثقة" لفيصل فهد الهاجري، وحقق مدهش لفيصل فهد الهاجري المركزَ الأول بالشوط الثاني؛ فيما انتزعت "الظبي" لبطشان صالح اليامي نوماس الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني بـ(2.52 د) في جميع الأشواط، كما حاز "الشارد" لعلي راشد المري، المركزَ الأول في الشوط الرابع، وحققت "ريادة" لمحمد حمد المري المركزَ الأول في الشوط الخامس؛ فيما حاز "شاهين" لعلي راشد المري المركز الأول في الشوط السادس.

يُذكر أن الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن، تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم 02 محرم 1440هـ، الموافق 01 سبتمبر 2019م، وتتضمن تنفيذ 44 شوطًا في الفترة المسائية مخصصة لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول).

وتشهد الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مشاركة كبيرة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وخصصت لهذه المنافسات جوائز مالية قُدّرت بـ3 ملايين و600 ألف ريال وهدايا عينية.

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