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قائد المنطقة الجنوبية يقلد "الأحمري" رتبة عميد

قلد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن علي العمري مدير مركز القبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العقيد عبدالله بن أحمد آل رحمة الأحمري رتبته الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

فيما أعرب "الأحمري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

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قائد المنطقة الجنوبية يقلد "الأحمري" رتبة عميد
سبق

قلد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن علي العمري مدير مركز القبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العقيد عبدالله بن أحمد آل رحمة الأحمري رتبته الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

فيما أعرب "الأحمري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:39 AM

قائد المنطقة الجنوبية يقلد "الأحمري" رتبة عميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن علي العمري مدير مركز القبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العقيد عبدالله بن أحمد آل رحمة الأحمري رتبته الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

فيما أعرب "الأحمري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

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