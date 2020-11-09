وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في "الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية"، الذي نظمته -عبر الاتصال المرئي- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وزير الخارجية يشارك في الحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون والصين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-09 شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في "الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية"، الذي نظمته -عبر الاتصال المرئي- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 06:31 PM

وزير الخارجية يشارك في الحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون والصين تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات





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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في "الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية"، الذي نظمته -عبر الاتصال المرئي- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.