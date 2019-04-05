تنبيه من أمطار وبرد ورياح مثيرة للأتربة على "عسير"

"المدني" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعديّة على منطقة عسير اليوم، تصحبها زخاتٌ من البَرَد مع نشاطٍ في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه "مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط ورجال ألمع وتنومة والنماص ومحايل وبلقرن وبيشة وتثليث وسراة عبيدة والحرجة وبارق وطريب، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، على لسان المتحدث باسمها العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.