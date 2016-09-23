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المحافظ العقارية تعلن إطلاق حملة مزاد العنوان في فندق فورسيزونز الرياض

ضمن جهود "إنفاذ" المستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تنمية قيم الأصول واستيفاء الحقوق

أطلقت شركة المحافظ العقارية الحملة التسويقية لمزاد العنوان The Address الذي سيُقام يوم الأربعاء الموافق 2021/09/29 م في قاعة باريس بفندق فورسيزونز تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".

تأتي إقامة هذا المزاد ضمن جهود "إنفاذ" المستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تنمية قيم الأصول واستيفاء الحقوق، وحول حملة مزاد العنوان The Address، يقول الأستاذ عبدالرحمن السيف؛ المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية "إن مزاد العنوان يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع من عقارات النخبة أكثر من 16 ألف متر مربع، تتميز بكونها مؤجرة بالكامل وتتكامل فيها جميع الخدمات العامة".

وتلقت شركة المحافظ العقارية في غضون ساعات من إطلاق حملة مزاد العنوان The Address مجموعة من الطلبات لعددٍ من العقارات المطروحة والرغبة في تأكيد حضور المزاد وحجز المقاعد والتنسيق لتسليم الشيكات المصدّقة.

الجدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، مستقل إدارياً وماليًا، وقد أُنشئ مواكبةً لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصّص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، إضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر الإشراف على أعمال التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يسند للمركز من خلال بناء شراكات فعَّالة مع القطاعين العام والخاص؛ للإسهام في تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين.

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المحافظ العقارية تعلن إطلاق حملة مزاد العنوان في فندق فورسيزونز الرياض
سبق

أطلقت شركة المحافظ العقارية الحملة التسويقية لمزاد العنوان The Address الذي سيُقام يوم الأربعاء الموافق 2021/09/29 م في قاعة باريس بفندق فورسيزونز تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".

تأتي إقامة هذا المزاد ضمن جهود "إنفاذ" المستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تنمية قيم الأصول واستيفاء الحقوق، وحول حملة مزاد العنوان The Address، يقول الأستاذ عبدالرحمن السيف؛ المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية "إن مزاد العنوان يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع من عقارات النخبة أكثر من 16 ألف متر مربع، تتميز بكونها مؤجرة بالكامل وتتكامل فيها جميع الخدمات العامة".

وتلقت شركة المحافظ العقارية في غضون ساعات من إطلاق حملة مزاد العنوان The Address مجموعة من الطلبات لعددٍ من العقارات المطروحة والرغبة في تأكيد حضور المزاد وحجز المقاعد والتنسيق لتسليم الشيكات المصدّقة.

الجدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، مستقل إدارياً وماليًا، وقد أُنشئ مواكبةً لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصّص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، إضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر الإشراف على أعمال التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يسند للمركز من خلال بناء شراكات فعَّالة مع القطاعين العام والخاص؛ للإسهام في تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
01:00 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:02 AM

المحافظ العقارية تعلن إطلاق حملة مزاد العنوان في فندق فورسيزونز الرياض

ضمن جهود "إنفاذ" المستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تنمية قيم الأصول واستيفاء الحقوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة المحافظ العقارية الحملة التسويقية لمزاد العنوان The Address الذي سيُقام يوم الأربعاء الموافق 2021/09/29 م في قاعة باريس بفندق فورسيزونز تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".

تأتي إقامة هذا المزاد ضمن جهود "إنفاذ" المستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تنمية قيم الأصول واستيفاء الحقوق، وحول حملة مزاد العنوان The Address، يقول الأستاذ عبدالرحمن السيف؛ المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية "إن مزاد العنوان يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع من عقارات النخبة أكثر من 16 ألف متر مربع، تتميز بكونها مؤجرة بالكامل وتتكامل فيها جميع الخدمات العامة".

وتلقت شركة المحافظ العقارية في غضون ساعات من إطلاق حملة مزاد العنوان The Address مجموعة من الطلبات لعددٍ من العقارات المطروحة والرغبة في تأكيد حضور المزاد وحجز المقاعد والتنسيق لتسليم الشيكات المصدّقة.

الجدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، مستقل إدارياً وماليًا، وقد أُنشئ مواكبةً لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصّص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، إضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر الإشراف على أعمال التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يسند للمركز من خلال بناء شراكات فعَّالة مع القطاعين العام والخاص؛ للإسهام في تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين.

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