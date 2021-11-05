قدمت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية اعتذارها عن انقطاع البث التلفزيوني خلال مباراة "ديربي الرياض" بين الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م. وقالت شبكة قنوات SSC الفضائية في بيان إعلامي: "تود شركة الرياضة السعودية أن تقدم اعتذارها لمشاهدي قنوات SSC الكرام كافة بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين". وتابع البيان: "وتوضح أنها تُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر هذا الخلل، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل". وسادت حالة من الغضب الشديد لدى المشاهدين تجاه الناقل الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد انقطاع البث بشكل مفاجئ في المباراة؛ إذ لم يتمكن المتابعون من مشاهدة الهدف الأول للشباب الذي سجله هتان باهبري في الدقيقة الـ(23) من زمن المباراة.

قنوات SSC تعتذر عن انقطاع البث في مباراة "الشباب" و"النصر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05 قدمت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية اعتذارها عن انقطاع البث التلفزيوني خلال مباراة "ديربي الرياض" بين الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.



وقالت شبكة قنوات SSC الفضائية في بيان إعلامي: "تود شركة الرياضة السعودية أن تقدم اعتذارها لمشاهدي قنوات SSC الكرام كافة بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".



وتابع البيان: "وتوضح أنها تُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر هذا الخلل، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل".



وسادت حالة من الغضب الشديد لدى المشاهدين تجاه الناقل الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد انقطاع البث بشكل مفاجئ في المباراة؛ إذ لم يتمكن المتابعون من مشاهدة الهدف الأول للشباب الذي سجله هتان باهبري في الدقيقة الـ(23) من زمن المباراة.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 09:38 PM

قنوات SSC تعتذر عن انقطاع البث في مباراة "الشباب" و"النصر" أكدت أنها تُحقِّق في أسباب الخلل وستعمل على منع تكراره





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قدمت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية اعتذارها عن انقطاع البث التلفزيوني خلال مباراة "ديربي الرياض" بين الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.



وقالت شبكة قنوات SSC الفضائية في بيان إعلامي: "تود شركة الرياضة السعودية أن تقدم اعتذارها لمشاهدي قنوات SSC الكرام كافة بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".



وتابع البيان: "وتوضح أنها تُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر هذا الخلل، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل".



وسادت حالة من الغضب الشديد لدى المشاهدين تجاه الناقل الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد انقطاع البث بشكل مفاجئ في المباراة؛ إذ لم يتمكن المتابعون من مشاهدة الهدف الأول للشباب الذي سجله هتان باهبري في الدقيقة الـ(23) من زمن المباراة.