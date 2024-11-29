شركة مجموعة تداول السعودية القابضة تعلن فترة اكتتاب الأفراد

حدّدت السعر النهائي لأسهم الطرح عند 105 ريالات للسهم الواحد

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة؛ "شركة مجموعة تداول"، بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، غداً الثلاثاء؛ الموافق 30 نوفمبر 2021، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 02 ديسمبر 2021 (في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة).

وحدّدت الشركة السعر النهائي لأسهم الطرح عند 105 ريالات للسهم الواحد؛ ما يعني أن قيمة الشركة السوقية هي 12.6 مليار ريال، كما في تاريخ الإدراج.