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"التعليم" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الإدارية "رجال ونساء"

للجامعيين وخريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة

أعلنت وزارة التعليم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب الرابعة وحتى التاسعة، لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) 173 وظيفة، والتقدم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" على الموقع الإلكتروني www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 2- 6/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت "التعليم" أن آلية التقديم بعد الدخول على نظام التوظيف (جدارة)، هو التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قِبَل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية ثم التربوية، واشترطت التعليم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وعلى المتقدم أن يكون قد سَبَق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

يشار إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الإدارية "رجال ونساء"
سبق

أعلنت وزارة التعليم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب الرابعة وحتى التاسعة، لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) 173 وظيفة، والتقدم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" على الموقع الإلكتروني www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 2- 6/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت "التعليم" أن آلية التقديم بعد الدخول على نظام التوظيف (جدارة)، هو التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قِبَل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية ثم التربوية، واشترطت التعليم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وعلى المتقدم أن يكون قد سَبَق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

يشار إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:41 AM

"التعليم" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الإدارية "رجال ونساء"

للجامعيين وخريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب الرابعة وحتى التاسعة، لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) 173 وظيفة، والتقدم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" على الموقع الإلكتروني www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 2- 6/ 1/ 1441هـ.

وأوضحت "التعليم" أن آلية التقديم بعد الدخول على نظام التوظيف (جدارة)، هو التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قِبَل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية ثم التربوية، واشترطت التعليم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وعلى المتقدم أن يكون قد سَبَق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

يشار إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

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