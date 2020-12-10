"الندوة العالمية" تحفر عدداً من الآبار بالمناطق النائية في باكستان وبنجلاديش

لتوفير مياه الشرب النقية ومساعدة الأهالي على تفادي الأمراض والأوبئة

نفذت الندوة العالمية مشروع حفر عدد من الآبار في باكستان وبنغلاديش بالمناطق النائية التي يفتقر ساكنوها لمياه الشرب النقية، حيث يتعذر الحصول عليها إلا من أماكن بعيدة.

وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة للعطاء السخي لمملكة الإنسانية حكومةً وشعباً وعناية الندوة وجهودها المتواصلة بتقديم المشروعات التنموية.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في حفر الآبار في الكثير من بلدان العالم؛ إسهامًا منها في توفير مياه الشرب النقية التي تساعد الأهالي على تفادي الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة التي لا تصلح للاستعمال الآدمي.