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أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت تجارية في رأس تنورة والنعيرية

ضبطت 14 مخالفة بناء للاشتراطات البلدية في الخبر

أغلقت أمانة الشرقية سبع منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظتي رأس تنورة والنعيرية أمس، وصادرت 300 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الأمانة 14 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في محافظة الخبر، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها بهدف التأكد من تطبيق المخططات المعتمدة للمباني قيد الإنشاء لجميع الالتزامات والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن المخالفات تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما رُخص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

ودعت، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الأمانة الموحد "940".

أمانة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت تجارية في رأس تنورة والنعيرية
سبق

أغلقت أمانة الشرقية سبع منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظتي رأس تنورة والنعيرية أمس، وصادرت 300 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الأمانة 14 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في محافظة الخبر، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها بهدف التأكد من تطبيق المخططات المعتمدة للمباني قيد الإنشاء لجميع الالتزامات والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن المخالفات تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما رُخص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

ودعت، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الأمانة الموحد "940".

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:19 PM

أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت تجارية في رأس تنورة والنعيرية

ضبطت 14 مخالفة بناء للاشتراطات البلدية في الخبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت أمانة الشرقية سبع منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظتي رأس تنورة والنعيرية أمس، وصادرت 300 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الأمانة 14 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في محافظة الخبر، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها بهدف التأكد من تطبيق المخططات المعتمدة للمباني قيد الإنشاء لجميع الالتزامات والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن المخالفات تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما رُخص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

ودعت، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الأمانة الموحد "940".

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