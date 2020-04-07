النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم "كورونا".. إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيًّا خلال شهر بينهم 48 طفلًا

عدد الأسرى في سجونها ارتفع إلى 5000

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيًّا منهم 48 طفلًا وأربع نساء، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في بيان مشترك أوردته "رويترز"؛ أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنًا.

وذكرت المؤسسات أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير، منهم 41 أسيرة و180 طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430 معتقلًا.

وأضافت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمرًا إداريًّا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.

ويستخدم الاحتلال قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم "كورونا".. إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيًّا خلال شهر بينهم 48 طفلًا
سبق

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيًّا منهم 48 طفلًا وأربع نساء، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في بيان مشترك أوردته "رويترز"؛ أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنًا.

وذكرت المؤسسات أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير، منهم 41 أسيرة و180 طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430 معتقلًا.

وأضافت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمرًا إداريًّا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.

ويستخدم الاحتلال قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:55 PM

رغم "كورونا".. إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيًّا خلال شهر بينهم 48 طفلًا

عدد الأسرى في سجونها ارتفع إلى 5000

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
739

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيًّا منهم 48 طفلًا وأربع نساء، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في بيان مشترك أوردته "رويترز"؛ أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنًا.

وذكرت المؤسسات أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير، منهم 41 أسيرة و180 طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430 معتقلًا.

وأضافت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمرًا إداريًّا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.

ويستخدم الاحتلال قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,996

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة