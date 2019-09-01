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"مرور الخرج" يستقبل الطلاب والطالبات بالورود

"القحطاني": بدأنا بتنفيذ الخطة المرورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي

استقبلت شعبة مرور الخرج، صباح اليوم، بقيادة مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، وجميع ضباط وأفراد شعبة مرور المحافظة، مع انطلاق العام الدراسي؛ الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات بالورود، وتهنئتهم بالعام الجديد.

وبدأت شعبة مرور المحافظة اليوم بتطبيق خطتها المرورية التي تأتي تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد من خلال وجود فرق المرور عند المجمعات التعليمية الكبيرة والطرق المؤدية للجامعة وكلياتها، والتي تشهد كثافة مرورية، وانتشار عدد من فرق الحوادث المرورية لرفع الحوادث المرورية التي يكون أحد أطرافها طلابًا أو طالبات أو معلمين أو معلمات، وتسهيل عملية وصولهم لمدارسهم أو كلياتهم دون تأخير، كذلك نشر فرق المرور السرية في عدد من المواقع؛ لمنع بعض الممارسات والسلوكيات المرورية الخاطئة، وتوجد فرق المرور في ميادين وشوارع المحافظة التي تشهد دائماً كثافة مرورية؛ في سعي منها لفك الاختناقات المرورية وتسهيل عملية المرور في الشوارع والميادين.

من جانبها أوضحت شعبة مرور الخرج أن فرق المرور ستبدأ بالانتشار لتنظيم حركة السير المرورية على الطرق المؤدية للمدارس والجامعة والكليات والشوارع والميادين بمحافظة الخرج، وذلك بمتابعة وإشراف ميداني من مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، كما ستتم مباشرة الحوادث المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية للمحافظة فور تلقي البلاغات عند وقوعها، لا سمح الله، وسيتم السعي في إنهاء كافة إجراءاتها لتسريع مهمة وصول الأطراف لأعمالهم أو مدارسهم، متمنين دوام السلامة للجميع.

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"مرور الخرج" يستقبل الطلاب والطالبات بالورود
سبق

استقبلت شعبة مرور الخرج، صباح اليوم، بقيادة مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، وجميع ضباط وأفراد شعبة مرور المحافظة، مع انطلاق العام الدراسي؛ الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات بالورود، وتهنئتهم بالعام الجديد.

وبدأت شعبة مرور المحافظة اليوم بتطبيق خطتها المرورية التي تأتي تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد من خلال وجود فرق المرور عند المجمعات التعليمية الكبيرة والطرق المؤدية للجامعة وكلياتها، والتي تشهد كثافة مرورية، وانتشار عدد من فرق الحوادث المرورية لرفع الحوادث المرورية التي يكون أحد أطرافها طلابًا أو طالبات أو معلمين أو معلمات، وتسهيل عملية وصولهم لمدارسهم أو كلياتهم دون تأخير، كذلك نشر فرق المرور السرية في عدد من المواقع؛ لمنع بعض الممارسات والسلوكيات المرورية الخاطئة، وتوجد فرق المرور في ميادين وشوارع المحافظة التي تشهد دائماً كثافة مرورية؛ في سعي منها لفك الاختناقات المرورية وتسهيل عملية المرور في الشوارع والميادين.

من جانبها أوضحت شعبة مرور الخرج أن فرق المرور ستبدأ بالانتشار لتنظيم حركة السير المرورية على الطرق المؤدية للمدارس والجامعة والكليات والشوارع والميادين بمحافظة الخرج، وذلك بمتابعة وإشراف ميداني من مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، كما ستتم مباشرة الحوادث المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية للمحافظة فور تلقي البلاغات عند وقوعها، لا سمح الله، وسيتم السعي في إنهاء كافة إجراءاتها لتسريع مهمة وصول الأطراف لأعمالهم أو مدارسهم، متمنين دوام السلامة للجميع.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:50 PM

"مرور الخرج" يستقبل الطلاب والطالبات بالورود

"القحطاني": بدأنا بتنفيذ الخطة المرورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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استقبلت شعبة مرور الخرج، صباح اليوم، بقيادة مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، وجميع ضباط وأفراد شعبة مرور المحافظة، مع انطلاق العام الدراسي؛ الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات بالورود، وتهنئتهم بالعام الجديد.

وبدأت شعبة مرور المحافظة اليوم بتطبيق خطتها المرورية التي تأتي تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد من خلال وجود فرق المرور عند المجمعات التعليمية الكبيرة والطرق المؤدية للجامعة وكلياتها، والتي تشهد كثافة مرورية، وانتشار عدد من فرق الحوادث المرورية لرفع الحوادث المرورية التي يكون أحد أطرافها طلابًا أو طالبات أو معلمين أو معلمات، وتسهيل عملية وصولهم لمدارسهم أو كلياتهم دون تأخير، كذلك نشر فرق المرور السرية في عدد من المواقع؛ لمنع بعض الممارسات والسلوكيات المرورية الخاطئة، وتوجد فرق المرور في ميادين وشوارع المحافظة التي تشهد دائماً كثافة مرورية؛ في سعي منها لفك الاختناقات المرورية وتسهيل عملية المرور في الشوارع والميادين.

من جانبها أوضحت شعبة مرور الخرج أن فرق المرور ستبدأ بالانتشار لتنظيم حركة السير المرورية على الطرق المؤدية للمدارس والجامعة والكليات والشوارع والميادين بمحافظة الخرج، وذلك بمتابعة وإشراف ميداني من مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني، كما ستتم مباشرة الحوادث المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية للمحافظة فور تلقي البلاغات عند وقوعها، لا سمح الله، وسيتم السعي في إنهاء كافة إجراءاتها لتسريع مهمة وصول الأطراف لأعمالهم أو مدارسهم، متمنين دوام السلامة للجميع.

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