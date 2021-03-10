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"أمانة نجران" تنفّذ 905 جولات رقابية وتغلق 4 محال مخالفة

عاقبت عددًا من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية

أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 4 محال تجارية خلال تنفيذها 905 جولات رقابية على المنشآت التجارية، إضافة إلى إصدار 7 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

أمانة منطقة نجران

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"أمانة نجران" تنفّذ 905 جولات رقابية وتغلق 4 محال مخالفة
سبق

أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 4 محال تجارية خلال تنفيذها 905 جولات رقابية على المنشآت التجارية، إضافة إلى إصدار 7 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:01 AM

"أمانة نجران" تنفّذ 905 جولات رقابية وتغلق 4 محال مخالفة

عاقبت عددًا من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 4 محال تجارية خلال تنفيذها 905 جولات رقابية على المنشآت التجارية، إضافة إلى إصدار 7 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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