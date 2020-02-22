شاهد .. احتفالية الجماهير السعودية باليوم الوطني الكويتي

احتفلت الجماهير السعودية باليوم الوطني لدولة الكويت خلال مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي كسبها الهلال بهدف نظيف.

وتعيش الكويت هذه الأيام الاحتفال باليوم الوطني التاسع والخمسين.

وعند الدقيقة الـ59 أُطلقت البالونات التي تحمل ألوان عَلَم الكويت، وتغنت رابطتا الفريقين بأهازيج خليجية.

وكان شوطا المباراة قد شهدا احتفالية مبسطة، تضمنت بث أغنية عبر شاشة الملعب للفنان الكويتي عبدالله الرويشد.