النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد نجاح الموسم الأول.. "غيث سعي" تزفّ 1500 شاب لسوق العمل

تستهدف المبادرة تهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًّا ونفسيًّا ومهنيًّا

زفّت مبادرة "غيث سعي2" التابعة لمؤسسة سعي الوقفية، 1500 شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل؛ وذلك بعد استفادتهم من خدمات وبرامج المبادرة التي تقام للعام الثاني على التوالي، عقب انطلاقها مع بداية أزمة فيروس كورونا.. وقدمت الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم.

وتفصيلًا، تسعى "سعي الوقفية" إلى زيادة أعداد ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ وهو ما اعتبره "مختصون" دليلًا على اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الموارد البشرية- وإتاحتها فرص العمل لهم وتسهيل سبل النجاح أمامهم.

وحول "المبادرة"، قال المشرف العام عليها "محمد الزهراني": أطلقت المؤسسة الوقفية برامج ومبادرات نوعية، ومن ضمها "غيث سعي"، الذي انطلق في شهر رمضان العام الماضي، واستمر طيلة الشهر الكريم، وتَركز استهدافه على التواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بتقديم الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا بما يعود بالنفع والفائدة عليهم.

وأضاف: النسخة الأولى من المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا لكافة شرائح المجتمع؛ خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جوانب عدة أبرزها: الجانب الاجتماعي والنفسي والمهني.

وأكمل "الزهراني": نسعى من خلال النسخة الثانية إلى تطوير وتعزيز كفاءة وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية لهم ولقاءات أسرية متنوعة عن بُعد في بيئة افتراضية موائمة لكافة فئات ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف دول العالم؛ وذلك بالتعاون مع الخبراء والمدربين المختصين في المجالات المهنية وتطوير الذات والدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والاستشارات النفسية على مدار الساعة، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير ورفع مستوى قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع رؤية الخير 2030.

مبادرة غيث سعي2

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد نجاح الموسم الأول.. "غيث سعي" تزفّ 1500 شاب لسوق العمل
سبق

زفّت مبادرة "غيث سعي2" التابعة لمؤسسة سعي الوقفية، 1500 شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل؛ وذلك بعد استفادتهم من خدمات وبرامج المبادرة التي تقام للعام الثاني على التوالي، عقب انطلاقها مع بداية أزمة فيروس كورونا.. وقدمت الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم.

وتفصيلًا، تسعى "سعي الوقفية" إلى زيادة أعداد ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ وهو ما اعتبره "مختصون" دليلًا على اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الموارد البشرية- وإتاحتها فرص العمل لهم وتسهيل سبل النجاح أمامهم.

وحول "المبادرة"، قال المشرف العام عليها "محمد الزهراني": أطلقت المؤسسة الوقفية برامج ومبادرات نوعية، ومن ضمها "غيث سعي"، الذي انطلق في شهر رمضان العام الماضي، واستمر طيلة الشهر الكريم، وتَركز استهدافه على التواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بتقديم الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا بما يعود بالنفع والفائدة عليهم.

وأضاف: النسخة الأولى من المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا لكافة شرائح المجتمع؛ خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جوانب عدة أبرزها: الجانب الاجتماعي والنفسي والمهني.

وأكمل "الزهراني": نسعى من خلال النسخة الثانية إلى تطوير وتعزيز كفاءة وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية لهم ولقاءات أسرية متنوعة عن بُعد في بيئة افتراضية موائمة لكافة فئات ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف دول العالم؛ وذلك بالتعاون مع الخبراء والمدربين المختصين في المجالات المهنية وتطوير الذات والدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والاستشارات النفسية على مدار الساعة، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير ورفع مستوى قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع رؤية الخير 2030.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
09:56 PM

بعد نجاح الموسم الأول.. "غيث سعي" تزفّ 1500 شاب لسوق العمل

تستهدف المبادرة تهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًّا ونفسيًّا ومهنيًّا

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
330

زفّت مبادرة "غيث سعي2" التابعة لمؤسسة سعي الوقفية، 1500 شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل؛ وذلك بعد استفادتهم من خدمات وبرامج المبادرة التي تقام للعام الثاني على التوالي، عقب انطلاقها مع بداية أزمة فيروس كورونا.. وقدمت الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم.

وتفصيلًا، تسعى "سعي الوقفية" إلى زيادة أعداد ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ وهو ما اعتبره "مختصون" دليلًا على اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الموارد البشرية- وإتاحتها فرص العمل لهم وتسهيل سبل النجاح أمامهم.

وحول "المبادرة"، قال المشرف العام عليها "محمد الزهراني": أطلقت المؤسسة الوقفية برامج ومبادرات نوعية، ومن ضمها "غيث سعي"، الذي انطلق في شهر رمضان العام الماضي، واستمر طيلة الشهر الكريم، وتَركز استهدافه على التواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بتقديم الخدمات التأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا بما يعود بالنفع والفائدة عليهم.

وأضاف: النسخة الأولى من المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا لكافة شرائح المجتمع؛ خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جوانب عدة أبرزها: الجانب الاجتماعي والنفسي والمهني.

وأكمل "الزهراني": نسعى من خلال النسخة الثانية إلى تطوير وتعزيز كفاءة وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية لهم ولقاءات أسرية متنوعة عن بُعد في بيئة افتراضية موائمة لكافة فئات ذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف دول العالم؛ وذلك بالتعاون مع الخبراء والمدربين المختصين في المجالات المهنية وتطوير الذات والدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والاستشارات النفسية على مدار الساعة، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير ورفع مستوى قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع رؤية الخير 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,091
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,486

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة