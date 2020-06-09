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المدينة المنورة.. 5200 مستفيد من مبادرة المسح النشط والكشف الحراري بالمراكز التجارية

استمرارًا للجهود التي تبذلها الأمانة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

تنفذ أمانة المدينة المنورة -بالتعاون مع الأمن الرقمي والشؤون الصحية وقوة الضبط الميداني عبر الفِرَق الميدانية- مبادرة المسح النشط والكشف الحراري، الذي يهدف إلى تقصي فيروس كورنا في المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، عبر كاميرات حرارية مرتبطة بعربة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة في هذا المجال.

وجرت أعمال المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمجمعات والمراكز التجارية ومساكن العمال في الأحياء السكنية، وبلغ عدد المستفيدين من عمليات المسح النشط الذي انطلق يوم الخميس الماضي، أكثر من 5200 مستفيد جرى فحصهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه -لا قدر الله- بالإصابة عبر عزل المستفيد فورًا والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

يُذكر أن عمليات المسح النشط أسهمت بشكل كبير بتقصي الوباء في مختلف المواقع بالمنطقة، وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتنفيذها سابقًا في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، ومساكن العمال في الأحياء السكنية.

أمانة المدينة المنورة مبادرة المسح النشط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. 5200 مستفيد من مبادرة المسح النشط والكشف الحراري بالمراكز التجارية
سبق

تنفذ أمانة المدينة المنورة -بالتعاون مع الأمن الرقمي والشؤون الصحية وقوة الضبط الميداني عبر الفِرَق الميدانية- مبادرة المسح النشط والكشف الحراري، الذي يهدف إلى تقصي فيروس كورنا في المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، عبر كاميرات حرارية مرتبطة بعربة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة في هذا المجال.

وجرت أعمال المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمجمعات والمراكز التجارية ومساكن العمال في الأحياء السكنية، وبلغ عدد المستفيدين من عمليات المسح النشط الذي انطلق يوم الخميس الماضي، أكثر من 5200 مستفيد جرى فحصهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه -لا قدر الله- بالإصابة عبر عزل المستفيد فورًا والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

يُذكر أن عمليات المسح النشط أسهمت بشكل كبير بتقصي الوباء في مختلف المواقع بالمنطقة، وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتنفيذها سابقًا في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، ومساكن العمال في الأحياء السكنية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:02 AM

المدينة المنورة.. 5200 مستفيد من مبادرة المسح النشط والكشف الحراري بالمراكز التجارية

استمرارًا للجهود التي تبذلها الأمانة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تنفذ أمانة المدينة المنورة -بالتعاون مع الأمن الرقمي والشؤون الصحية وقوة الضبط الميداني عبر الفِرَق الميدانية- مبادرة المسح النشط والكشف الحراري، الذي يهدف إلى تقصي فيروس كورنا في المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، عبر كاميرات حرارية مرتبطة بعربة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة في هذا المجال.

وجرت أعمال المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمجمعات والمراكز التجارية ومساكن العمال في الأحياء السكنية، وبلغ عدد المستفيدين من عمليات المسح النشط الذي انطلق يوم الخميس الماضي، أكثر من 5200 مستفيد جرى فحصهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه -لا قدر الله- بالإصابة عبر عزل المستفيد فورًا والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

يُذكر أن عمليات المسح النشط أسهمت بشكل كبير بتقصي الوباء في مختلف المواقع بالمنطقة، وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتنفيذها سابقًا في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، ومساكن العمال في الأحياء السكنية.

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