مكتب رئيس وزراء السودان: لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".
وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".
وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".
وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".
وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.