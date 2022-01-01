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مكتب رئيس وزراء السودان: لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".

وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

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مكتب رئيس وزراء السودان: لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية
سبق

نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".

وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:12 PM

مكتب رئيس وزراء السودان: لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مكتب رئيس وزراء السودان، ما تم تداوله عن وضع عبدالله حمدوك "قيد الإقامة الجبرية"، وقال المكتب: "لا صحة لوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية".

وأكد مكتب رئيس وزراء السودان، أن "حمدوك" يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

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