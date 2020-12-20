النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة

الشركة عرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها

أعلنت شركة "سوني" سحب لعبة "سايبر بانك 2077"، التي تُعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارًا هذا العام، من متجر "بلاي ستيشن"، وعرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها.

وتعرضت لعبة "سايبر بانك 2077" التي طوّرتها شركة "سي دي بروجيكت ريد" لانتقادات لاذعة منذ إصدارها في العاشر من الشهر الجاري؛ حيث أبلغ مستخدمون عن أخطاء وأعطال وتوقف أثناء اللعب، حسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصدر عن حساب اللعبة في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بعد مناقشتنا الأمر مع بلاي ستيشن، قررنا تعليق التوزيع الرقمي لسايبر بانك 2077 مؤقتًا على المتجر".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت التغريدة: "نعمل بشكل جاد على إعادة اللعبة لمتجر بلاي ستيشن بأسرع وقت ممكن".

من جانبها قالت "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستطلق تحديثات للعبة يوم 21 ديسمبر الجاري؛ على أن تُتبعها ببرنامجي دعم في يناير وفبراير المقبلين.

جدير بالذكر أن موعد إطلاق اللعبة كان في أبريل الماضي؛ إلا أنه أُجل أكثر من مرة دون تقديم أي توضيحات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة
سبق

أعلنت شركة "سوني" سحب لعبة "سايبر بانك 2077"، التي تُعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارًا هذا العام، من متجر "بلاي ستيشن"، وعرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها.

وتعرضت لعبة "سايبر بانك 2077" التي طوّرتها شركة "سي دي بروجيكت ريد" لانتقادات لاذعة منذ إصدارها في العاشر من الشهر الجاري؛ حيث أبلغ مستخدمون عن أخطاء وأعطال وتوقف أثناء اللعب، حسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصدر عن حساب اللعبة في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بعد مناقشتنا الأمر مع بلاي ستيشن، قررنا تعليق التوزيع الرقمي لسايبر بانك 2077 مؤقتًا على المتجر".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت التغريدة: "نعمل بشكل جاد على إعادة اللعبة لمتجر بلاي ستيشن بأسرع وقت ممكن".

من جانبها قالت "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستطلق تحديثات للعبة يوم 21 ديسمبر الجاري؛ على أن تُتبعها ببرنامجي دعم في يناير وفبراير المقبلين.

جدير بالذكر أن موعد إطلاق اللعبة كان في أبريل الماضي؛ إلا أنه أُجل أكثر من مرة دون تقديم أي توضيحات.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:42 PM

سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة

الشركة عرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,154

أعلنت شركة "سوني" سحب لعبة "سايبر بانك 2077"، التي تُعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارًا هذا العام، من متجر "بلاي ستيشن"، وعرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها.

وتعرضت لعبة "سايبر بانك 2077" التي طوّرتها شركة "سي دي بروجيكت ريد" لانتقادات لاذعة منذ إصدارها في العاشر من الشهر الجاري؛ حيث أبلغ مستخدمون عن أخطاء وأعطال وتوقف أثناء اللعب، حسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصدر عن حساب اللعبة في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بعد مناقشتنا الأمر مع بلاي ستيشن، قررنا تعليق التوزيع الرقمي لسايبر بانك 2077 مؤقتًا على المتجر".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت التغريدة: "نعمل بشكل جاد على إعادة اللعبة لمتجر بلاي ستيشن بأسرع وقت ممكن".

من جانبها قالت "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستطلق تحديثات للعبة يوم 21 ديسمبر الجاري؛ على أن تُتبعها ببرنامجي دعم في يناير وفبراير المقبلين.

جدير بالذكر أن موعد إطلاق اللعبة كان في أبريل الماضي؛ إلا أنه أُجل أكثر من مرة دون تقديم أي توضيحات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة