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مدني الرياض: إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي

أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

الدفاع المدني صواريخ باليستية الرياض مدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني الرياض: إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:18 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:57 PM

مدني الرياض: إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي

أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
46
113,550

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

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