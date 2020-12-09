النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمييز منشآت السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من عقود العمل المرن المتاحة

"الموارد": في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة والترفيه تحظى بإمكانية توظيف كوادر وطنية بعقود العمل المرن بعدد مماثل للسعوديين العاملين لديها بدوام كامل.

وأوضحت الوزارة، أن تمييز قطاع السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من العقود المرنة المتاحة يأتي في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم المتعددة على مدار العام، مثل الأعياد والإجازات وغيرها.

ويستهدف نظام العمل المرن جميع مهن وقطاعات السوق السعودي، إذ في إمكان أي قطاع مسجَّل في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستفادة من عقود العمل المرن وتوظيف كوادر وطنية بوظائف جزئية يُحسَب أجرها على أساس الساعة.

وتشمل هذه القطاعات -على سبيل المثال لا الحصر-: السياحة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والرعاية الصحية، والإعلام والتسويق، والمحاماة، والتقنية، والنقل وتوصيل الطلبات.

ودعتْ الوزارة عملاءها من المنشآت والأفراد، الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، إلى توثيق عقودهم إلكترونياً لدى الوزارة؛ بزيارة بوابة العمل المرن (mrn.sa) وإنشاء العقد وتسجيل بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَيْ العلاقة التعاقدية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تمييز منشآت السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من عقود العمل المرن المتاحة
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة والترفيه تحظى بإمكانية توظيف كوادر وطنية بعقود العمل المرن بعدد مماثل للسعوديين العاملين لديها بدوام كامل.

وأوضحت الوزارة، أن تمييز قطاع السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من العقود المرنة المتاحة يأتي في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم المتعددة على مدار العام، مثل الأعياد والإجازات وغيرها.

ويستهدف نظام العمل المرن جميع مهن وقطاعات السوق السعودي، إذ في إمكان أي قطاع مسجَّل في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستفادة من عقود العمل المرن وتوظيف كوادر وطنية بوظائف جزئية يُحسَب أجرها على أساس الساعة.

وتشمل هذه القطاعات -على سبيل المثال لا الحصر-: السياحة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والرعاية الصحية، والإعلام والتسويق، والمحاماة، والتقنية، والنقل وتوصيل الطلبات.

ودعتْ الوزارة عملاءها من المنشآت والأفراد، الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، إلى توثيق عقودهم إلكترونياً لدى الوزارة؛ بزيارة بوابة العمل المرن (mrn.sa) وإنشاء العقد وتسجيل بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَيْ العلاقة التعاقدية.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:53 PM

تمييز منشآت السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من عقود العمل المرن المتاحة

"الموارد": في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
165

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة والترفيه تحظى بإمكانية توظيف كوادر وطنية بعقود العمل المرن بعدد مماثل للسعوديين العاملين لديها بدوام كامل.

وأوضحت الوزارة، أن تمييز قطاع السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من العقود المرنة المتاحة يأتي في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم المتعددة على مدار العام، مثل الأعياد والإجازات وغيرها.

ويستهدف نظام العمل المرن جميع مهن وقطاعات السوق السعودي، إذ في إمكان أي قطاع مسجَّل في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستفادة من عقود العمل المرن وتوظيف كوادر وطنية بوظائف جزئية يُحسَب أجرها على أساس الساعة.

وتشمل هذه القطاعات -على سبيل المثال لا الحصر-: السياحة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والرعاية الصحية، والإعلام والتسويق، والمحاماة، والتقنية، والنقل وتوصيل الطلبات.

ودعتْ الوزارة عملاءها من المنشآت والأفراد، الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، إلى توثيق عقودهم إلكترونياً لدى الوزارة؛ بزيارة بوابة العمل المرن (mrn.sa) وإنشاء العقد وتسجيل بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَيْ العلاقة التعاقدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,907

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة