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"البحر الأحمر" تبدأ بتهيئة مرافقها لاحتضان 14 ألفاً من منسوبي الشركة

لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في منطقة المشروع

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير مجموعة السيف عقداً لتقديم خدمات إدارة مرافقها الإدارية، المدنية والتجارية بمنطقة المشروع لأكثر من 14 ألف موظف وموظفة، لتكون المجموعة التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، مسؤولة عن خدمات إدارة المرافق التي تضم 18 مبنىً سكنياً و200 فيلا وعدة وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية في مدينة الموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: شركة البحر الأحمر تعتبر موظفيها بمنزلة ضيوفها تماماً، فهُم القلب النابض في هذه الوجهة وهم السبب الذي تم لأجله تصميم وتنفيذ مدينة الموظفين السكنية بمعايير نوعية جديدة حرصاً على راحتهم ورفاهيتهم أثناء إقامتهم، ومن خلال العمل مع مجموعة السيف، الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير أعلى مستويات الجودة في أماكن الإقامة والمرافق التابعة لنا.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس مجموعة السيف لإدارة المرافق المتكاملة فهد السيف عن فخر المجموعة بهذا الاتفاق، قائلاً: حجم ونطاق العمل في مدينة الموظفين التابعة لشركة البحر الأحمر للتطوير هو مذهل حقاً والتزامهم بتجاوز معايير رفاهية الموظفين الدارجة أمر مبهر للغاية، ومن خلال تعاوننا معهم سنعمل بشكل وثيق على الإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ الخدمات والبروتوكولات المتبعة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في منطقة المشروع.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر قد بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وحوالي 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البحر الأحمر" تبدأ بتهيئة مرافقها لاحتضان 14 ألفاً من منسوبي الشركة
سبق

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير مجموعة السيف عقداً لتقديم خدمات إدارة مرافقها الإدارية، المدنية والتجارية بمنطقة المشروع لأكثر من 14 ألف موظف وموظفة، لتكون المجموعة التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، مسؤولة عن خدمات إدارة المرافق التي تضم 18 مبنىً سكنياً و200 فيلا وعدة وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية في مدينة الموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: شركة البحر الأحمر تعتبر موظفيها بمنزلة ضيوفها تماماً، فهُم القلب النابض في هذه الوجهة وهم السبب الذي تم لأجله تصميم وتنفيذ مدينة الموظفين السكنية بمعايير نوعية جديدة حرصاً على راحتهم ورفاهيتهم أثناء إقامتهم، ومن خلال العمل مع مجموعة السيف، الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير أعلى مستويات الجودة في أماكن الإقامة والمرافق التابعة لنا.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس مجموعة السيف لإدارة المرافق المتكاملة فهد السيف عن فخر المجموعة بهذا الاتفاق، قائلاً: حجم ونطاق العمل في مدينة الموظفين التابعة لشركة البحر الأحمر للتطوير هو مذهل حقاً والتزامهم بتجاوز معايير رفاهية الموظفين الدارجة أمر مبهر للغاية، ومن خلال تعاوننا معهم سنعمل بشكل وثيق على الإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ الخدمات والبروتوكولات المتبعة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في منطقة المشروع.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر قد بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وحوالي 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
03:51 PM

"البحر الأحمر" تبدأ بتهيئة مرافقها لاحتضان 14 ألفاً من منسوبي الشركة

لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في منطقة المشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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منحت شركة البحر الأحمر للتطوير مجموعة السيف عقداً لتقديم خدمات إدارة مرافقها الإدارية، المدنية والتجارية بمنطقة المشروع لأكثر من 14 ألف موظف وموظفة، لتكون المجموعة التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، مسؤولة عن خدمات إدارة المرافق التي تضم 18 مبنىً سكنياً و200 فيلا وعدة وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية في مدينة الموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: شركة البحر الأحمر تعتبر موظفيها بمنزلة ضيوفها تماماً، فهُم القلب النابض في هذه الوجهة وهم السبب الذي تم لأجله تصميم وتنفيذ مدينة الموظفين السكنية بمعايير نوعية جديدة حرصاً على راحتهم ورفاهيتهم أثناء إقامتهم، ومن خلال العمل مع مجموعة السيف، الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير أعلى مستويات الجودة في أماكن الإقامة والمرافق التابعة لنا.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس مجموعة السيف لإدارة المرافق المتكاملة فهد السيف عن فخر المجموعة بهذا الاتفاق، قائلاً: حجم ونطاق العمل في مدينة الموظفين التابعة لشركة البحر الأحمر للتطوير هو مذهل حقاً والتزامهم بتجاوز معايير رفاهية الموظفين الدارجة أمر مبهر للغاية، ومن خلال تعاوننا معهم سنعمل بشكل وثيق على الإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ الخدمات والبروتوكولات المتبعة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لكل الموظفين العاملين في منطقة المشروع.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر قد بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وحوالي 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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