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"الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة

خلال لقاء ثنائي عقد بجدة

‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة
سبق

‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
05:32 PM

"الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة

خلال لقاء ثنائي عقد بجدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,288

‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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