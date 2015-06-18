"الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.