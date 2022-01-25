الشويعر لـ"سبق": إطلاق 6 شهادات احترافية للمعلمين وأعضاء التدريس والمدربين

تستهدف "الممارسين" سواء بالتعليم العام أو الجامعي والعالي أو التدريب الخاص أو الحكومي

كشف محمد بن عبدالعزيز الشويعر، نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل لـ"سبق"، عن إطلاق ست شهادات احترافية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني تستهدف الممارسين في التعليم والتدريب الإلكتروني سواء في قطاع التعليم العام أو الجامعي والعالي أو التدريب الخاص أو الحكومي

وأشار إلى أن التقديم والتسجيل للحصول على الشهادات الثلاث الأولى الآن متاح للراغبين من خلال زيارة موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بينما سيتم إتاحة الشهادات الثلاث الأخرى قريبًا بإذن الله وذلك بناء على أهليّة كل متقدم لهذه الشهادات الاحترافي.

وأضاف في تصريح صحفي لـ "سبق" على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية"، بتنظيم من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

"أمس" تؤهل هذه الشهادات الاحترافية الممارسين في التعليم والتدريب الإلكتروني من خلال 6 شهادات، الأولى تتعلق بتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين لتأهيلهم في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني باحترافية ويستخدمون التقنيات بشكل مثالي وكيفية جذب الطلاب لهذه العملية.

وتابع الشويعر: تتعلق الشهادة الثانية بخبرات التعلّم وتستهدف المختصين في مجال التصميم التعليمي، والشهادة الثالثة في جودة التعليم الإلكتروني، والرابعة تتعلق بتطوير المحتوى الإلكتروني والخامسة في قيادة التعليم الإلكتروني، والشهادة السادسة في دعم التعليم الإلكتروني.

وأوضح نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات لـ"سبق" أن هذه الشهادات الاحترافية الست لها مستويان تأسيسي ومتقدم، حيث يستطيع أي راغب في الحصول عليها التقديم من خلال موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ويطلع على ضوابط ومعايير كل شهادة.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رعى أمس انطلاق أعمال المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية"، بتنظيم من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

يُذكر أن المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية" يستمر حتى يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022م، حيث يشتمل برنامجه على 6 جلسات حوارية يشارك فيها 20 متحدثًا من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من الخبراء العالميين من مختلف دول العالم، ترافقها 7 ورش عمل افتراضية تُقام على هامش المؤتمر الدولي طيلة أيام المؤتمر، كما يسلط الضوء على الابتكار في توظيف التعليم والتدريب الإلكتروني في تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز وتطوير المهارات وإعادة التأهيل لمهارات جديدة والتعلم مدى الحياة من خلال عرض تجربة منظمة اليونسكو UNESCO ومنظمة العمل الدولية ILO، والاتحاد الأوروبي، والهند، ودول أخرى، كما يسلط الضوء على أبرز استراتيجيات المنصات التعليمية وعرض تجربة منصات edX وCoursera وFutureLearn في تعزيز المهارات وتلبية متطلبات المستقبل، علاوة على مناقشة المسارات المرنة والشهادات المصغرة ودورها في تعزيز المهارات، والمساهمة في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني الذي يعد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية لمواكبة الاحتياجات المتسارعة ومتطلبات المستقبل.