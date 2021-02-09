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بعد المتداول وموت حرمه.. "مكاوي" ينفي وفاة مؤذن الحرم "حضراوي"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الأمر وشيعت زوجته من مقابر "الشهداء"

نفى المؤرخ حسام مكاوي، خبر وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق عبدالرحمن حضراوي.

يأتي ذلك بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة "حضراوي"، وهو ما نفاه صهره زوج ابنته، حسام مكاوي.

وأكد "مكاوي"، أن "حضراوي" بخير وهو يتماثل للشفاء، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمد في عمره.

وكانت حرم الشيخ فاروق حضراوي، مؤذن المسجد الحرام، قد انتقلت إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، وتمّ تشييع جثمانها في مقابر شهداء الحرم.

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بعد المتداول وموت حرمه.. "مكاوي" ينفي وفاة مؤذن الحرم "حضراوي"
سبق

نفى المؤرخ حسام مكاوي، خبر وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق عبدالرحمن حضراوي.

يأتي ذلك بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة "حضراوي"، وهو ما نفاه صهره زوج ابنته، حسام مكاوي.

وأكد "مكاوي"، أن "حضراوي" بخير وهو يتماثل للشفاء، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمد في عمره.

وكانت حرم الشيخ فاروق حضراوي، مؤذن المسجد الحرام، قد انتقلت إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، وتمّ تشييع جثمانها في مقابر شهداء الحرم.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:43 AM

بعد المتداول وموت حرمه.. "مكاوي" ينفي وفاة مؤذن الحرم "حضراوي"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الأمر وشيعت زوجته من مقابر "الشهداء"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,930

نفى المؤرخ حسام مكاوي، خبر وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق عبدالرحمن حضراوي.

يأتي ذلك بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة "حضراوي"، وهو ما نفاه صهره زوج ابنته، حسام مكاوي.

وأكد "مكاوي"، أن "حضراوي" بخير وهو يتماثل للشفاء، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمد في عمره.

وكانت حرم الشيخ فاروق حضراوي، مؤذن المسجد الحرام، قد انتقلت إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، وتمّ تشييع جثمانها في مقابر شهداء الحرم.

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