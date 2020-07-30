النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القنفذة تودع "الزبيدي" أحد أبنائها بعد استشهاده دفاعاً عن تراب الوطن

شيَّعته جموع غفيرة من أهالي المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة القنفذة- يتقدمهم نيابة عن محافظ ‫القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع وكيل محافظة ‫القنفذة قباس بن وصل الله الحارثي- مساء أمس الخميس شهيد الواجب رقيب أول محمد أحمد الزبيدي، من منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران، وذلك بعد صلاة عصر أمس الخميس بالجامع الكبير بالقنفذة، ووري الثرى في مقبرة الخالدية بالمحافظة.

وشارك في تشييع وتوديع الشهيد عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعدد من زملاء الشهيد، وأعيان وشيوخ المحافظة ومسؤوليها ونقلوا تعازي القيادة الرشيدة وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لأسرة الشهيد الذي لقي ربه في ميدان الشرف والعزة والكرامة دفاعاً عن دينه ووطنه وقيادته.

من جهته عبر شيخ القبيلة الشيخ عبده بن لاحق الزبيدي عن اعتزازه خاصة وكافة أفراد القبيلة باستشهاد ابنهم (محمد) في ميدان الشرف وأنه وكافة أبناء القبيلة مقدمين أرواحهم وأعمارهم فداء للدين والمليك والوطن ولتوجيهات القيادة الحكيمة.

من جانبهم عبر أشقاء الشهيد الزبيدي عن بالغ اعتزازهم باستشهاد أخيهم (محمد)على ثغر من ثغور الوطن وهو يذود عن حمى الدين والوطن مثمنين تعازي القيادة الرشيدة لهم، مؤكدين إن استشهاد شقيقهم (محمد) وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده هو وسام فخر لنا جميعاً ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء، مؤكدين جاهزيتهم في أي لحظة جميعاً للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من أرض هذا الوطن الغالي، سائلين الله عزوجل أن يتقبل أخيهم من الشهداء وأن يرحم الله سبحانه جميع شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة من أجل أن يبقى وطن الأمن والأمان شامخاً دائماً وأبداً بإذن الله تعالى.

الجدير بالذكر أن البطل رقيب أول محمد بن أحمد آل عوض الزبيدي استشهد صباح السبت 30 من ذي القعدة 1442هـ، أثناء أداء واجبه الديني والوطني بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القنفذة تودع "الزبيدي" أحد أبنائها بعد استشهاده دفاعاً عن تراب الوطن
سبق

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة القنفذة- يتقدمهم نيابة عن محافظ ‫القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع وكيل محافظة ‫القنفذة قباس بن وصل الله الحارثي- مساء أمس الخميس شهيد الواجب رقيب أول محمد أحمد الزبيدي، من منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران، وذلك بعد صلاة عصر أمس الخميس بالجامع الكبير بالقنفذة، ووري الثرى في مقبرة الخالدية بالمحافظة.

وشارك في تشييع وتوديع الشهيد عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعدد من زملاء الشهيد، وأعيان وشيوخ المحافظة ومسؤوليها ونقلوا تعازي القيادة الرشيدة وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لأسرة الشهيد الذي لقي ربه في ميدان الشرف والعزة والكرامة دفاعاً عن دينه ووطنه وقيادته.

من جهته عبر شيخ القبيلة الشيخ عبده بن لاحق الزبيدي عن اعتزازه خاصة وكافة أفراد القبيلة باستشهاد ابنهم (محمد) في ميدان الشرف وأنه وكافة أبناء القبيلة مقدمين أرواحهم وأعمارهم فداء للدين والمليك والوطن ولتوجيهات القيادة الحكيمة.

من جانبهم عبر أشقاء الشهيد الزبيدي عن بالغ اعتزازهم باستشهاد أخيهم (محمد)على ثغر من ثغور الوطن وهو يذود عن حمى الدين والوطن مثمنين تعازي القيادة الرشيدة لهم، مؤكدين إن استشهاد شقيقهم (محمد) وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده هو وسام فخر لنا جميعاً ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء، مؤكدين جاهزيتهم في أي لحظة جميعاً للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من أرض هذا الوطن الغالي، سائلين الله عزوجل أن يتقبل أخيهم من الشهداء وأن يرحم الله سبحانه جميع شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة من أجل أن يبقى وطن الأمن والأمان شامخاً دائماً وأبداً بإذن الله تعالى.

الجدير بالذكر أن البطل رقيب أول محمد بن أحمد آل عوض الزبيدي استشهد صباح السبت 30 من ذي القعدة 1442هـ، أثناء أداء واجبه الديني والوطني بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:11 AM

القنفذة تودع "الزبيدي" أحد أبنائها بعد استشهاده دفاعاً عن تراب الوطن

شيَّعته جموع غفيرة من أهالي المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية

A A A
علي السحاري - القنفذة
3
3,421

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة القنفذة- يتقدمهم نيابة عن محافظ ‫القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع وكيل محافظة ‫القنفذة قباس بن وصل الله الحارثي- مساء أمس الخميس شهيد الواجب رقيب أول محمد أحمد الزبيدي، من منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران، وذلك بعد صلاة عصر أمس الخميس بالجامع الكبير بالقنفذة، ووري الثرى في مقبرة الخالدية بالمحافظة.

وشارك في تشييع وتوديع الشهيد عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعدد من زملاء الشهيد، وأعيان وشيوخ المحافظة ومسؤوليها ونقلوا تعازي القيادة الرشيدة وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لأسرة الشهيد الذي لقي ربه في ميدان الشرف والعزة والكرامة دفاعاً عن دينه ووطنه وقيادته.

من جهته عبر شيخ القبيلة الشيخ عبده بن لاحق الزبيدي عن اعتزازه خاصة وكافة أفراد القبيلة باستشهاد ابنهم (محمد) في ميدان الشرف وأنه وكافة أبناء القبيلة مقدمين أرواحهم وأعمارهم فداء للدين والمليك والوطن ولتوجيهات القيادة الحكيمة.

من جانبهم عبر أشقاء الشهيد الزبيدي عن بالغ اعتزازهم باستشهاد أخيهم (محمد)على ثغر من ثغور الوطن وهو يذود عن حمى الدين والوطن مثمنين تعازي القيادة الرشيدة لهم، مؤكدين إن استشهاد شقيقهم (محمد) وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده هو وسام فخر لنا جميعاً ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء، مؤكدين جاهزيتهم في أي لحظة جميعاً للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من أرض هذا الوطن الغالي، سائلين الله عزوجل أن يتقبل أخيهم من الشهداء وأن يرحم الله سبحانه جميع شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة من أجل أن يبقى وطن الأمن والأمان شامخاً دائماً وأبداً بإذن الله تعالى.

الجدير بالذكر أن البطل رقيب أول محمد بن أحمد آل عوض الزبيدي استشهد صباح السبت 30 من ذي القعدة 1442هـ، أثناء أداء واجبه الديني والوطني بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,522
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة