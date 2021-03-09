النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفوجرافيك".. ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة

ضمن عدد من الجولات شملت خمس مناطق استهدفت 32 مصنعًا

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة.

وشملت الجولات خمس مناطق في المملكة، وهي منطقة الرياض، حيث تم زيارة 19 مصنعًا ومنطقة مكة المكرمة، حيث تم زيارة 3 مصانع بالمنطقة الشرقية حيث تم زيارة 6 مصانع، منطقة القصيم، حيث تم زيارة مصنعين، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة والتي تم فيها زيارة مصنعين، حيث بلغت عدد المصانع المستهدفة من تلك الجولات 32 مصنعًا.

وتم خلال الجولات الميدانية سحب 41 طرازًا للاختبار، حيث تبين أن 26 عينة منها مطابق للمواصفات و15 عينة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 10153 منتجًا وحجزه، وتم تحويل 1114 منتجًا للتدوير.

وكانت المنتجات المستهدفة من الجولات الميدانية هي المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، وكذلك مصابيح HlD، وكذلك أجهزة التحكم ووحدات الإنارة وإنارة الشوارع، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأيضًا الفلورسنت المضغوطة بدون كابح.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إنفوجرافيك".. ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة
سبق

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة.

وشملت الجولات خمس مناطق في المملكة، وهي منطقة الرياض، حيث تم زيارة 19 مصنعًا ومنطقة مكة المكرمة، حيث تم زيارة 3 مصانع بالمنطقة الشرقية حيث تم زيارة 6 مصانع، منطقة القصيم، حيث تم زيارة مصنعين، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة والتي تم فيها زيارة مصنعين، حيث بلغت عدد المصانع المستهدفة من تلك الجولات 32 مصنعًا.

وتم خلال الجولات الميدانية سحب 41 طرازًا للاختبار، حيث تبين أن 26 عينة منها مطابق للمواصفات و15 عينة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 10153 منتجًا وحجزه، وتم تحويل 1114 منتجًا للتدوير.

وكانت المنتجات المستهدفة من الجولات الميدانية هي المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، وكذلك مصابيح HlD، وكذلك أجهزة التحكم ووحدات الإنارة وإنارة الشوارع، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأيضًا الفلورسنت المضغوطة بدون كابح.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
03:59 PM

"إنفوجرافيك".. ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة

ضمن عدد من الجولات شملت خمس مناطق استهدفت 32 مصنعًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
58

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة.

وشملت الجولات خمس مناطق في المملكة، وهي منطقة الرياض، حيث تم زيارة 19 مصنعًا ومنطقة مكة المكرمة، حيث تم زيارة 3 مصانع بالمنطقة الشرقية حيث تم زيارة 6 مصانع، منطقة القصيم، حيث تم زيارة مصنعين، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة والتي تم فيها زيارة مصنعين، حيث بلغت عدد المصانع المستهدفة من تلك الجولات 32 مصنعًا.

وتم خلال الجولات الميدانية سحب 41 طرازًا للاختبار، حيث تبين أن 26 عينة منها مطابق للمواصفات و15 عينة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 10153 منتجًا وحجزه، وتم تحويل 1114 منتجًا للتدوير.

وكانت المنتجات المستهدفة من الجولات الميدانية هي المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، وكذلك مصابيح HlD، وكذلك أجهزة التحكم ووحدات الإنارة وإنارة الشوارع، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأيضًا الفلورسنت المضغوطة بدون كابح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة