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في مؤتمر "كورونا".. "الصحة" تستعرض مستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية

"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات بالسعودية

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الخميس 27 رجب عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وأعلنت ‏‫وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، وأوضحت أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر "كورونا".. "الصحة" تستعرض مستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الخميس 27 رجب عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وأعلنت ‏‫وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، وأوضحت أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:58 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:33 AM

في مؤتمر "كورونا".. "الصحة" تستعرض مستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية

"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات بالسعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,917

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الخميس 27 رجب عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وأعلنت ‏‫وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، وأوضحت أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

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