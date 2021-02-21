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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تدشّن مركز لقاحات كورونا بالباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح

جُهّز بجميع الخدمات وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين

دشنت وزارة الصحة اليوم، مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة، وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق "صحتي"؛ وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجُهّز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي، أهمية أخذ اللقاح؛ وذلك بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدشّن مركز لقاحات كورونا بالباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح
سبق

دشنت وزارة الصحة اليوم، مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة، وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق "صحتي"؛ وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجُهّز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي، أهمية أخذ اللقاح؛ وذلك بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:56 PM

"الصحة" تدشّن مركز لقاحات كورونا بالباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح

جُهّز بجميع الخدمات وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دشنت وزارة الصحة اليوم، مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة، وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق "صحتي"؛ وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجُهّز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد بن علس الشطي، أهمية أخذ اللقاح؛ وذلك بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم -بإذن الله- في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

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