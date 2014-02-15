نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها. وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة". من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.

الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-14 نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.



وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 09:34 PM

اخر تعديل 15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 06:48 AM

الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها "المزرم" أكد عدم إعفاء أيٍ من أعضائها





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نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.



وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.