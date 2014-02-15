النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها

"المزرم" أكد عدم إعفاء أيٍ من أعضائها

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.

وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.

الكويت الحكومة الكويتية الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها
سبق

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.

وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:34 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:48 AM

الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها

"المزرم" أكد عدم إعفاء أيٍ من أعضائها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,156

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.

وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة