أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة
قالت: 4894 جولة رقابية أسفرت عن رصد 467 مخالفة
أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-22
أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:48 AM
أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة
قالت: 4894 جولة رقابية أسفرت عن رصد 467 مخالفة
أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.