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أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

قالت: 4894 جولة رقابية أسفرت عن رصد 467 مخالفة

أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

أمانة الرياض الرياض

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أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:48 AM

أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

قالت: 4894 جولة رقابية أسفرت عن رصد 467 مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

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