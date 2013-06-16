النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

ألقت شرطة الرياض مؤخرًا القبض على تشكيل عصابة امتهن سرقة السيارات حديثة الصنع وبيعها وتصديرها خارج المملكة بعد تحريف أرقام هياكلها.. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الإعلامي المقدم شاكر التويجري؛ إذ تم كل هذا -كما في سياق الخبر- نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ مما أسفر -بفضل من الله- عن القبض على المتهمين التسعة.

التشكيل مكوّن من مواطن ونازح وسبعة سوريين متفاوتي الأعمار، كانت أغلب سرقاتهم للمركبات المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، أقروا بنهب ٦٠ سيارة من مختلف مناطق المملكة؛ في حين قبض بحوزتهم على (17) سيارة فقط؛ مما يعني أن (43) مركبة مسروقة تم التصرف بها من قِبَل العصابة إما بالبيع المباشر أو التصدير للخارج.

هنا بودي الإشادة بشرطة الرياض وفريق المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وأتمنى تعزيز هذا الجانب، وتفعيل دوره الأمني بشكل أوسع، وتسهيل مهامه تقنيًّا وميدانيًّا في مراقبة البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحويل وفتح الحسابات للأشخاص المشتبه بهم، ومنح الفريق الصلاحيات اللازمة في المحاسبة والتحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام وأوامر التوقيف.

إن الكثير من الجرائم والسرقات والتزوير والمخالفات القانونية والعمليات غير النظامية وممارسة التجارة في الممنوع والتهريب، قد يصعُب فك طلاسمها ومعرفة منفّذيها والوصول لمرتكبيها في وقت قياسي جدًّا؛ ما لم تكن ثمة متابعة دقيقة للعمليات المصرفية وإيداع الأموال والثراء الفاحش السريع للأشخاص.

من خلال هذا الرقم المهول المتضمن سرقة (60) سيارة واعتراف الجناة بها؛ علينا أن نتوقف قليلًا أمام هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص المتهمين الثمانية، وندرك يقينًا أن هناك من سهّل لهم عمليات بيع المنهوبات والتصرف بالمسروقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى بالصمت العاجز؛ وهو ما سيجعل كل طرف ذي صلة، تحت المساءلة القانونية والتبعات النظامية والإجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطنون -وربما مقيمون- جراء هذه السرقات لسياراتهم.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية
سبق

ألقت شرطة الرياض مؤخرًا القبض على تشكيل عصابة امتهن سرقة السيارات حديثة الصنع وبيعها وتصديرها خارج المملكة بعد تحريف أرقام هياكلها.. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الإعلامي المقدم شاكر التويجري؛ إذ تم كل هذا -كما في سياق الخبر- نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ مما أسفر -بفضل من الله- عن القبض على المتهمين التسعة.

التشكيل مكوّن من مواطن ونازح وسبعة سوريين متفاوتي الأعمار، كانت أغلب سرقاتهم للمركبات المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، أقروا بنهب ٦٠ سيارة من مختلف مناطق المملكة؛ في حين قبض بحوزتهم على (17) سيارة فقط؛ مما يعني أن (43) مركبة مسروقة تم التصرف بها من قِبَل العصابة إما بالبيع المباشر أو التصدير للخارج.

هنا بودي الإشادة بشرطة الرياض وفريق المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وأتمنى تعزيز هذا الجانب، وتفعيل دوره الأمني بشكل أوسع، وتسهيل مهامه تقنيًّا وميدانيًّا في مراقبة البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحويل وفتح الحسابات للأشخاص المشتبه بهم، ومنح الفريق الصلاحيات اللازمة في المحاسبة والتحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام وأوامر التوقيف.

إن الكثير من الجرائم والسرقات والتزوير والمخالفات القانونية والعمليات غير النظامية وممارسة التجارة في الممنوع والتهريب، قد يصعُب فك طلاسمها ومعرفة منفّذيها والوصول لمرتكبيها في وقت قياسي جدًّا؛ ما لم تكن ثمة متابعة دقيقة للعمليات المصرفية وإيداع الأموال والثراء الفاحش السريع للأشخاص.

من خلال هذا الرقم المهول المتضمن سرقة (60) سيارة واعتراف الجناة بها؛ علينا أن نتوقف قليلًا أمام هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص المتهمين الثمانية، وندرك يقينًا أن هناك من سهّل لهم عمليات بيع المنهوبات والتصرف بالمسروقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى بالصمت العاجز؛ وهو ما سيجعل كل طرف ذي صلة، تحت المساءلة القانونية والتبعات النظامية والإجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطنون -وربما مقيمون- جراء هذه السرقات لسياراتهم.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
10:36 AM

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري - الرياض
A A A
0
275

ألقت شرطة الرياض مؤخرًا القبض على تشكيل عصابة امتهن سرقة السيارات حديثة الصنع وبيعها وتصديرها خارج المملكة بعد تحريف أرقام هياكلها.. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الإعلامي المقدم شاكر التويجري؛ إذ تم كل هذا -كما في سياق الخبر- نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ مما أسفر -بفضل من الله- عن القبض على المتهمين التسعة.

التشكيل مكوّن من مواطن ونازح وسبعة سوريين متفاوتي الأعمار، كانت أغلب سرقاتهم للمركبات المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، أقروا بنهب ٦٠ سيارة من مختلف مناطق المملكة؛ في حين قبض بحوزتهم على (17) سيارة فقط؛ مما يعني أن (43) مركبة مسروقة تم التصرف بها من قِبَل العصابة إما بالبيع المباشر أو التصدير للخارج.

هنا بودي الإشادة بشرطة الرياض وفريق المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وأتمنى تعزيز هذا الجانب، وتفعيل دوره الأمني بشكل أوسع، وتسهيل مهامه تقنيًّا وميدانيًّا في مراقبة البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحويل وفتح الحسابات للأشخاص المشتبه بهم، ومنح الفريق الصلاحيات اللازمة في المحاسبة والتحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام وأوامر التوقيف.

إن الكثير من الجرائم والسرقات والتزوير والمخالفات القانونية والعمليات غير النظامية وممارسة التجارة في الممنوع والتهريب، قد يصعُب فك طلاسمها ومعرفة منفّذيها والوصول لمرتكبيها في وقت قياسي جدًّا؛ ما لم تكن ثمة متابعة دقيقة للعمليات المصرفية وإيداع الأموال والثراء الفاحش السريع للأشخاص.

من خلال هذا الرقم المهول المتضمن سرقة (60) سيارة واعتراف الجناة بها؛ علينا أن نتوقف قليلًا أمام هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص المتهمين الثمانية، وندرك يقينًا أن هناك من سهّل لهم عمليات بيع المنهوبات والتصرف بالمسروقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى بالصمت العاجز؛ وهو ما سيجعل كل طرف ذي صلة، تحت المساءلة القانونية والتبعات النظامية والإجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطنون -وربما مقيمون- جراء هذه السرقات لسياراتهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,820
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,599
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,486
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,459

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة