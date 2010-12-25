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بمشاركة (100) من صناع القرار.. "سدايا" تعقد ورش عمل مع القطاع الصحي

"التويجري": امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

عقد المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ورش عمل للقطاع الصحي؛ لتحقيق الفائدة القصوى من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وبحث سبل الاستفادة منها للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة.

وشهدت ورش العمل مشاركة ما يزيد عن (100) من صناع القرار وكبار المسؤولين المعنيين لدى أكثر من (25) جهة ضمن المنظومتين الصحية والأكاديمية وأهل الاختصاص في المملكة.

وحرص المركز الوطني للذكاء الاصطناعي على إقامة ورش العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات؛ لتطوير أنسب الحلول والأبحاث لبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل جهة، عبر عقد أكثر من سبع جلسات نقاش لمجموعات الاهتمام، شارك فيها كوكبةٌ من قيادات الصحة وأصحاب الاختصاص.

وأعرب المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري عن سعادته بنجاح أعمال ورش العمل، التي تأتي امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية الوطنية، ويرتقي بجودة خدماتها، مبيناً أن مذكرات التفاهم التي تمت وُقِّعت خلال ورش العمل ستدعم مباشرة إستراتيجية "سدايا" بشكل عام، وتمهد لتحقيق أهداف المركز بالتركيز على تطبيق إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ورفع مكانة المملكة في الابتكار والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى قيادة المملكة نحو الابتكار في هذا المجال من خلال تنسيق جهود البحث والتطوير، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعليم، والتوعية بمجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميّز بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة (100) من صناع القرار.. "سدايا" تعقد ورش عمل مع القطاع الصحي
سبق

عقد المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ورش عمل للقطاع الصحي؛ لتحقيق الفائدة القصوى من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وبحث سبل الاستفادة منها للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة.

وشهدت ورش العمل مشاركة ما يزيد عن (100) من صناع القرار وكبار المسؤولين المعنيين لدى أكثر من (25) جهة ضمن المنظومتين الصحية والأكاديمية وأهل الاختصاص في المملكة.

وحرص المركز الوطني للذكاء الاصطناعي على إقامة ورش العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات؛ لتطوير أنسب الحلول والأبحاث لبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل جهة، عبر عقد أكثر من سبع جلسات نقاش لمجموعات الاهتمام، شارك فيها كوكبةٌ من قيادات الصحة وأصحاب الاختصاص.

وأعرب المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري عن سعادته بنجاح أعمال ورش العمل، التي تأتي امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية الوطنية، ويرتقي بجودة خدماتها، مبيناً أن مذكرات التفاهم التي تمت وُقِّعت خلال ورش العمل ستدعم مباشرة إستراتيجية "سدايا" بشكل عام، وتمهد لتحقيق أهداف المركز بالتركيز على تطبيق إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ورفع مكانة المملكة في الابتكار والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى قيادة المملكة نحو الابتكار في هذا المجال من خلال تنسيق جهود البحث والتطوير، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعليم، والتوعية بمجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميّز بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
12:55 AM

بمشاركة (100) من صناع القرار.. "سدايا" تعقد ورش عمل مع القطاع الصحي

"التويجري": امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ورش عمل للقطاع الصحي؛ لتحقيق الفائدة القصوى من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وبحث سبل الاستفادة منها للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة.

وشهدت ورش العمل مشاركة ما يزيد عن (100) من صناع القرار وكبار المسؤولين المعنيين لدى أكثر من (25) جهة ضمن المنظومتين الصحية والأكاديمية وأهل الاختصاص في المملكة.

وحرص المركز الوطني للذكاء الاصطناعي على إقامة ورش العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات؛ لتطوير أنسب الحلول والأبحاث لبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل جهة، عبر عقد أكثر من سبع جلسات نقاش لمجموعات الاهتمام، شارك فيها كوكبةٌ من قيادات الصحة وأصحاب الاختصاص.

وأعرب المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري عن سعادته بنجاح أعمال ورش العمل، التي تأتي امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية الوطنية، ويرتقي بجودة خدماتها، مبيناً أن مذكرات التفاهم التي تمت وُقِّعت خلال ورش العمل ستدعم مباشرة إستراتيجية "سدايا" بشكل عام، وتمهد لتحقيق أهداف المركز بالتركيز على تطبيق إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ورفع مكانة المملكة في الابتكار والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى قيادة المملكة نحو الابتكار في هذا المجال من خلال تنسيق جهود البحث والتطوير، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعليم، والتوعية بمجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميّز بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

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